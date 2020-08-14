Regione Sardegna, tornano le sagre e le feste paesane: che altalena di emozioni per tutti gli appassionati di sagre e feste paesane, il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, ha infatti autorizzato con apposita ordinanza, da oggi 14 agosto 2020 e fino al 7 settembre 2020 le:

sagre, fiere, feste paesane e processioni a cavallo che abbiano luogo esclusivamente in spazi all’aperto, purché sia assicurato il rispetto delle misure di sicurezza. Pagina Facebook Regione Sardegna

Purtroppo l’ordinanza arriva troppo tardi per salvare molte delle feste che erano già state annullate a causa dell’incertezza normativa per il weekend di Ferragosto, ad esempio le due tappe della Festa del Gusto di Cannigione e Solanas, che non si faranno. C’è invece la possibilità che alcune sagre già annullate per la prossima settimana, vengano riproposte dagli organizzatori. Cercheremo di tenervi aggiornati al meglio.

Per lo stesso motivo questo weekend il nostro blog non uscirà con l’articolo dedicato agli eventi da non perdere per Ferragosto, per un semplice motivo, non capiamo più neanche noi cosa si farà e cosa non si farà. Riprenderemo dal fine settimana successivo. Purtroppo al tempo del Covid diventa tutto più problematico.

Ecco cosa dice l’ordinanza n. 40 del 13 agosto 2020, tutti i dettagli:

Art. 1) A decorrere dal 14 agosto 2020, sono consentite le sagre, fiere, feste paesane e processioni a cavallo che abbiano luogo esclusivamente in spazi all’aperto, purché sia assicurato, con ogni idoneo mezzo, compreso quello dell’informazione e vigilanza, il divieto di assembramento e dell’obbligo di distanziamento interpersonale, nel rigoroso rispetto di quanto previsto dal DPCM del 7 agosto 2020 e dalla scheda tecnica “sagre e fiere locali” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura della attività economiche, produttive e ricreative” approvata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 6 agosto 2020, allegato del DPCM del 7 agosto 2020.

Art. 2) A decorrere dal 14 Agosto 2020 sono consentite le ulteriori attività svolte negli ippodromi già riaperti ai sensi delle linee di indirizzo adottate dal Ministero delle politiche agricole, a condizione che siano rispettate le “Linee guida per la riapertura della attività economiche, produttive e ricreative” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 6 agosto 2020, allegate del DPCM del 7 agosto 2020”, in quanto compatibili.

Art. 3) Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si fa espresso rinvio al DPCM 7 agosto 2020 e relativi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Art. 4) Le disposizioni della presente Ordinanza producono i loro effetti a far data dal 14 agosto 2020 e fino al 7 settembre 2020, salvo proroga esplicita e salvo ulteriori, diverse prescrizioni, anche di segno contrario, che dovessero rendersi necessarie in dipendenza dell’andamento della curva di diffusione del virus, che sarà costantemente monitorata dai competenti organi dell’amministrazione e delle aziende.