AGGIORNAMENTO: la ruota panoramica di Cagliari, che avrebbe dovuto chiudere e lasciare il capoluogo lo scorso 24 ottobre, rimarrà nella città capoluogo della Sardegna fino al 10 gennaio 2022, quindi per tutte le festività natalizie.

La Ruota Panoramica di Cagliari era stata inaugurata lo scorso 6 agosto 2020, ma è rimasta a lungo ferma a causa delle restrizioni dovute alla pandemia di Covid-19, per poi ripartire definitivamente dal 6 marzo 2021. Dotata di ben 35 cabine che voleranno fino a sfiorare i 55 metri d’altezza. Il panorama sulla città e sul golfo è di nuovo assicurato!

Sono sempre due le opposte e polemiche fazioni, quelle che vedono nella ruota panoramica un’attrazione che favorisce il turismo cittadino, e chi vede invece deturpato la skyline cittadina. Adesso diventa un simbolo di speranza e di ripresa dalla pandemia.

Nel frattempo scopriamo qualche informazione utile in più:

Quanto dura un giro?

Tra gli 8 e i 10 minuti.

Quanto costano i biglietti?

10 euro per gli adulti;

per gli adulti; 7 euro per i bambini;

per i bambini; 25 euro per 2 adulti + 1 bambino (sconto famiglia).

Quali sono gli orari di apertura?

Dalle ore 10,00 fino alle 23:00.

Siamo in attesa di avere conferma dei nuovi orari dopo la riapertura di marzo 2021, sicuramente non chiuderà alla mezzanotte, considerato che alle 23:30 scatta il coprifuoco.

Quante persone può ospitare una cabina?

Ogni cabina può ospitare 6 persone al massimo , ma – per le disposizioni anti-Covid – devono tutte far parte dello stesso nucleo familiare, devono cioè essere conviventi.

, ma – per le – devono tutte far parte dello stesso nucleo familiare, devono cioè essere conviventi. Grande curiosità per la cabina vip con bottiglia di champagne!

Le cabine sono accessibili ai disabili?

Sì.

La ruota panoramica rimarrà per sempre al porto di Cagliari?

La concessione con la società City Eye, che ha vinto l’appalto per l’installazione e la gestione della ruota panoramica cagliaritana almeno fino al 31 maggio 2021 al 10 gennaio 2022.

Dov’è posizionata la ruota panoramica di Cagliari:

La ruota panoramica di Cagliari è stata montata davanti alla stazione marittima:, all’interno del porto cittadino. Guarda adesso un doppio video della ruota panoramica di Cagliari: cosa si vede da lassù e l’impatto sulla skyline cittadina.

