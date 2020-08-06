Weekend 7, 8 e 9 agosto 2020 in Sardegna, tutti gli appuntamenti: salve ragazzi, ultimo weekend prima di ferragosto con finalmente tanti eventi per le nostre serate. Dai primi appuntamenti per la notte di San Lorenzo alla “Sagra del fritto misto” e “Wine Festival” di Torregrande di Oristano, da “Sardegna Produce” la festa dei prodotti sardi di Serramanna, alla “Festa del gusto internazionale” di Lotzorai, da “Borgo di vino” a Porto Rotondo, a “Sulcalis” e “Calici di Stelle” a Dorgali!

Entrano poi nel vivo il “Dromos festival” nell’oristanese con il concerto di Tosca, il “Festival dei Tacchi” in Ogliastra e il “Time in Jazz” a Berchidda e dintorni.

Infine a Cagliari ha cominciato a girare la tanto attesa ruota panoramica!

In più vi ricordo i cartelloni degli eventi estivi nelle località turistiche più famose della Sardegna.

Voi potete inviarci le vostre segnalazioni sulla nostra pagina Facebook dedicata agli Eventi e Sagre in Sardegna o, ancora meglio, per far prima, pubblicate un commento direttamente alla fine di questo articolo.

Tutti gli eventi in Sardegna:

E allora questa è la nostra guida agli oltre 200 eventi, feste e sagre da non perdere in questo fine settimana del 7, 8 e 9 agosto 2020 inclusi concerti, locali, club e disco, come sempre divisi per province e aree geografiche:

Prima di partire: prima di mettervi in viaggio è importante controllare sempre il link fonte, sono infatti sempre possibili refusi da parte nostra o aggiornamenti da parte degli organizzatori, inoltre gli eventi potrebbero essere stati spostati o annullati senza che noi siamo venuti a saperlo per tempo. Anche negli articoli scritti da noi, fate sempre attenzione alla sezione “Per maggiori informazioni e aggiornamenti“, dove trovate il link alla pagina Facebook dell’evento o a quella degli organizzatori, oltre ai loro contatti telefonici o email quando disponibili.

Meteo del Weekend in Sardegna:

Cieli in prevalenza sereni, poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, con una maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata e temperature in rialzo nelle giornate di venerdì e sabato. Domenica invece bel tempo stabile, con cieli sereni e temperature stazionarie (per saperne di più sui prossimi giorni, vi consigliamo di seguire le previsioni meteo di 3BMeteo).

Dove mangiare tra ristoranti, agriturismo e osterie:

Dove mangiare nel weekend: ecco qualche suggerimento per i tanti buongustai che aspettano il weekend per andare fuori a mangiare, dai ristoranti più rinomati agli agriturismo della tradizione, fino ad osterie e pizzerie. Elenco costantemente aggiornato:

Scopri subito le misure anti-covid!