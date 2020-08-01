Alghero, Stintino e Castelsardo, i bagagli delle vacanze viaggiano con poste Italiane: è arrivato anche nel nord ovest della Sardegna, in città e località dal grande fascino e storia come Alghero, Castelsardo e Stintino il servizio “Poste Delivery Web“, che permette di spedire i propri bagagli via poste utilizzando una semplice app. Il costo? Spedisci in Italia fino a 30 kg, a partire da 8,50 euro.

Insomma, se volete viaggiare più leggeri in aereo, più velocemente e senza preoccupazioni, specie al tempo del Covid, questa potrebbe essere un’idea da prendere in considerazione.

Specie se vi è già capitato di aver paura di eccedere il peso consentito per l’imbarco di un bagaglio oppure di non saper cosa fare con gli acquisti fatti in vacanza perché non entrano in valigia. A me ad esempio è capitato due volte che mi abbiano aperto le valigie in aeroporto, solo per questo ci sto facendo un pensiero.

Come funziona Poste Delivery Web:

Il servizio di Poste Italiane vi permette di spedire le valigie nella località di destinazione direttamente dal proprio PC o smartphone, con ritiro a domicilio oppure presso un ufficio postale abilitato. Eccovi qualche precisazione in più:

Poste Italiane eseguirà il ritiro gratuito direttamente all’indirizzo indicato ed effettuerà la consegna all’indirizzo specificato dal cliente .

ed effettuerà la . È possibile scegliere il ritiro a domicilio senza costi aggiuntivi oppure effettuare la spedizione da uno degli uffici postali abilitati della provincia.

senza costi aggiuntivi oppure della provincia. Il bagaglio può essere fatto recapitare anche in Fermoposta presso gli uffici postali abilitati.

presso gli uffici postali abilitati. Sul sito è possibile individuare le sedi in cui il servizio di spedizione con Poste Delivery Web è attivo e quelle abilitate al ritiro in Fermoposta.

in cui il servizio di spedizione con Poste Delivery Web è attivo e quelle abilitate al ritiro in Fermoposta. È possibile anche monitorare lo stato della spedizione , dalla partenza fino all’arrivo a destinazione, chiedendo gratuitamente di essere aggiornato o di aggiornare il destinatario sullo stato dell’invio con e-mail o sms.

, dalla partenza fino all’arrivo a destinazione, chiedendo gratuitamente di essere aggiornato o di aggiornare il destinatario sullo stato dell’invio con e-mail o sms. Si possono inviare pacchi in tutta Italia e nel mondo in 220 destinazioni (ma in quest’ultimo caso il tracciamento si esaurisce entro i confini nazionali).

Tempi di consegna:

La consegna è prevista in Italia da 1 a 3 giorni lavorativi successivi a quello di spedizione con il servizio veloce ed entro 4 giorni lavorativi con la spedizione standard.

Per maggiori info e preventivi:

Andate sul sito dedicato a Poste Delivery Web per avere un preventivo in tempo reale e decidere se acquistare on line una o più spedizioni.

Copyright: foto copertina di Irina L , rilasciata nel pubblico dominio e ottenuta via Pixabay.