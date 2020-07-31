Autunno in Barbagia torna nel 2021, l’edizione 2020 sarà solo digitale: quello che temevamo è accaduto, troppe le incertezze legate alla pandemia di Covid-19, troppi i rischi di una recrudescenza autunnale del virus per anche solo provare a pianificare l’edizione 2020 della manifestazione.

E allora ecco che “Autunno in Barbagia” non si ferma, ma diventa digitale nel 2020, per poi riprendere come sempre nel 2021.

I Capolavori di Autunno in Barbagia:

Niente “cortes apertas” aperte nel 2020. A comunicarlo è l’ASPEN Nuoro, che promuove l’evento, il tour tra i 32 paesi del circuito, al tempo del Covid sarà solo digitale: “I Capolavori di Autunno in Barbagia“. Ci si dedicherà cioè alla promozione turistica dei Comuni e degli operatori economici della Barbagia e alla commercializzazione delle loro produzioni locali, tutto online.

Insomma, se ben affrontato lo stop a causa del Coronavirus – forzando i tempi della digitalizzazione online dell’immenso patrimonio identitario e produttivo del cuore della Sardegna, che presto potrà essere fruibile e facilmente accessibile online – potrebbe non essere un male, ma diventare persino un’opportunità.

Non ci resta che aspettare, l’appuntamento con “I Capolavori di Autunno in Barbagia” è per settembre 2020!