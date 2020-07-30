Palau, 2 turisti positivi al Covid: prima o poi doveva capitare, sono stati registrati i primi due casi di positività al Covid-19 a Palau, la famosa località turistica del nord est della Sardegna, che fino a questo momento non era ancora stata colpita dalla pandemia di coronavirus.

I positivi sono 2 turisti, altre 2 persone in quarantena:

I due casi registrati a Palau sono turisti, sono asintomatici e appartengono allo stesso nucleo familiare. Siamo tutti in attesa del secondo tampone di conferma.

Altre due persone, seppur negative, avendo avuto stretti contatti con loro sono state messe in quarantena per 14 giorni. Si ignora se queste ultime siano turisti o locali.

Sindaco Palau sospende tutti gli eventi:

Ad ogni modo, operando con la massima prudenza, il sindaco di Palau, Francesco Giuseppe Manna, ha firmato subito un’ordinanza – n. 6 del 29.07.2020 – con la quale si sospendono con effetto immediato tutti gli eventi, gli spettacoli e le manifestazioni nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e prolungato sino al 10 novembre prossimo la chiusura del parco giochi comunale.

Non è il caso di creare allarmismi, basta seguire le prescrizioni e le norme di sicurezza per ridurre al minimo il rischio della nascita di un focolaio:

indossare la mascherina,

rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro fra non conviventi,

evitare assembramenti,

sanificare spesso le mani.

Regole anti-Covid in spiaggia:

Regione Sardegna, numeri utili anti-Covid:

In caso di dubbi sui sintomi chiama il tuo medico o pediatra.

Per informazioni chiama il numero verde dell’ATS 800311377 (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18), per le emergenze il 118.

Non recarti al pronto soccorso.

Per informazioni generali contatta la Protezione civile regionale, telefonando al numero 800 894 530 (tutti i giorni dalle ore 8,00 alle 20,00) o scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: urp.emergenza@regione.sardegna.it

Copyright: foto copertina rilasciata nel pubblico dominio da Fernando Zhiminaicela, via Pixabay.