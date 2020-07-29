Grimaldi Lines raddoppia le frequenze dei traghetti sulla Civitavecchia-Olbia dal 31 luglio al 13 settembre 2020: ci siamo, anche la stagione turistica 2020 è entrata nella sua fase più calda, così da venerdì 31 luglio 2020, la Grimaldi raddoppia le partenze per la Sardegna sulla rotta Civitavecchia-Olbia, con due partenze quotidiane in entrambe le direzioni: una diurna e una notturna.

Orari partenze da Civitavecchia per Olbia:

I traghetti, che durante questa stagione si sono dimostrati molto più affidabili degli aerei, partiranno da Civitavecchia tutti i giorni alle ore 10,15 del mattino (corsa diurna) e alle ore 22,45 della sera (corsa notturna).

Orari partenze da Olbia per Civitavecchia:

Le partenze dalla Sardegna invece, o meglio ancora dal porto di Olbia, saranno sempre quotidiane, ma alle ore 12,30 del mattino (ciruna) e alle ore 22,15 della sera (notturna).

Durata del viaggio:

La traversata la costa laziale e la Sardegna dura circa 8 ore, le navi utilizzate sono due traghetti moderni e co numerosi servizi a bordo: Cruise Bonaria e Cruise Smeralda.

Tutte le rotte Grimaldi per la Sardegna:

Civitavecchia – Olbia

Civitavecchia – Porto Torres

Livorno – Olbia

Offerte per la Sardegna:

Misure Anti-Covid:

Grimaldi Lines ricorda che su tutte le navi della flotta sono in vigore le nuove misure di distanziamento certificate dal RINA e volte a tutelare la salute dei passeggeri.

Sono previsti la fornitura gratuita di guanti e mascherine, i controlli sanitari in fase d’imbarco e un alto numero di erogatori di gel disinfettante a disposizione degli ospiti negli spazi comuni delle navi. Tutte le aree pubbliche o private vengono sanificate regolarmente, mentre l’accesso ai ristoranti e ai bar, così come l’utilizzo dei tavoli, è contingentato per evitare assembramenti.