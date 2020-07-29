Traghetti Sardegna: Grimaldi raddoppia la Civitavecchia-Olbia dal 31 luglio 2020!
Grimaldi Lines raddoppia le frequenze dei traghetti sulla Civitavecchia-Olbia dal 31 luglio al 13 settembre 2020: ci siamo, anche la stagione turistica 2020 è entrata nella sua fase più calda, così da venerdì 31 luglio 2020, la Grimaldi raddoppia le partenze per la Sardegna sulla rotta Civitavecchia-Olbia, con due partenze quotidiane in entrambe le direzioni: una diurna e una notturna.
Orari partenze da Civitavecchia per Olbia:
I traghetti, che durante questa stagione si sono dimostrati molto più affidabili degli aerei, partiranno da Civitavecchia tutti i giorni alle ore 10,15 del mattino (corsa diurna) e alle ore 22,45 della sera (corsa notturna).
Orari partenze da Olbia per Civitavecchia:
Le partenze dalla Sardegna invece, o meglio ancora dal porto di Olbia, saranno sempre quotidiane, ma alle ore 12,30 del mattino (ciruna) e alle ore 22,15 della sera (notturna).
Durata del viaggio:
La traversata la costa laziale e la Sardegna dura circa 8 ore, le navi utilizzate sono due traghetti moderni e co numerosi servizi a bordo: Cruise Bonaria e Cruise Smeralda.
Tutte le rotte Grimaldi per la Sardegna:
- Civitavecchia – Olbia
- Civitavecchia – Porto Torres
- Livorno – Olbia
Offerte per la Sardegna:
Vi consigliamo di confrontare adesso le offerte delle diverse compagnie per la Sardegna:
Misure Anti-Covid:
Grimaldi Lines ricorda che su tutte le navi della flotta sono in vigore le nuove misure di distanziamento certificate dal RINA e volte a tutelare la salute dei passeggeri.
Sono previsti la fornitura gratuita di guanti e mascherine, i controlli sanitari in fase d’imbarco e un alto numero di erogatori di gel disinfettante a disposizione degli ospiti negli spazi comuni delle navi. Tutte le aree pubbliche o private vengono sanificate regolarmente, mentre l’accesso ai ristoranti e ai bar, così come l’utilizzo dei tavoli, è contingentato per evitare assembramenti.