Gallura, attivate le guardie mediche e il servizio dialisi per i turisti: anche quest’anno in Gallura , a cura della ASSL Olbia, sono state attivate le guardie mediche turistiche, quegli ambulatori cioè che assicurano l’assistenza sanitaria di base ai non residenti. Il servizio è stato infatti pensato per i turisti che ogni anno affollano le coste della Sardegna. Parallelamente è stato attivato anche il servizio di dialisi per i turisti.

Ricordo anche che per le urgenze si deve chiamare il 118 e per le patologie più gravi occorre recarsi presso i pronto soccorso dei Presidi Ospedalieri di Olbia, Tempio Pausania o La Maddalena.

Quest’anno, a causa della pandemia di Covid-19, per accedere agli ambulatori sarà obbligatorio passare per il filtro del “triage“, obbligatorio anche l’uso della mascherina.

Cosa può fare la guardia medica turistica?

Il medico dell’ambulatorio può prescrivere farmaci, richiedere esami diagnostici e visite specialistiche e formulare proposte di ricovero su ricettario del Servizio sanitario nazionale, può anche rilasciare certificazioni di malattia.

Le prestazioni sono a pagamento e il tariffario lo decide la Regione Sardegna:

16 euro per le visite ambulatoriali,

30 euro per le visite domiciliari

8 euro per la ripetizione di prescrizione medica, misurazione della pressione, ciclo di medicazioni e terapie iniettive.

Bisogna far notare che per alcune categorie di utenti è possibile richiedere il rimborso delle spese sostenute presso la propria Assl di appartenenza (legge n. 98 del 1982)

Orari di apertura guardia medica turistica:

La guardia medica turistica è attiva 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, dalle ore 8,00 del 15 luglio 2020 alle ore 8.00 del 7 settembre 2020.

Sede e numero di telefono delle guardie mediche del distretto di Olbia:

Guardia Medica Turistica Budoni : via Mannironi, tel. 0789/552067

Guardia Medica Turistica Cannigione : via Normandia, 0789/552020

Guardia Medica Turistica Golfo Aranci : via Libertà, 0789/552075

Guardia Medica Turistica Olbia : Struttura Sanitaria San Giovanni di Dio, viale Aldo Moro, 0789/552266

Guardia Medica Turistica Palau : via degli Achei, 0789/552022

Guardia Medica Turistica Porto San Paolo : via Nazionale, 0789/552018

Guardia Medica Turistica San Teodoro : via Sardegna, 0789/552076 (operativa dalle 08.00 alle 20.00, nelle ore notturne i turisti dovranno rivolgersi alla Guardia Turistica di Budoni)

Guardia Medica Turistica Santa Teresa Gallura: via Carlo Felice, 0789/552021

Sede e numero di telefono delle guardie mediche del distretto di Tempio Pausania:

Guardia Medica Turistica Aglientu : località Vignola Mare, presso camping Saragosa, tel. 079/678463

Guardia Medica Turistica Badesi : località Li Junchi, tel. 079/678462

Guardia Medica Turistica Trinità d'Agultu: Isola Rossa, corso Trinità, presso residence Tanca della Torre, tel. 079/678464 (operativa dalle ore 08.00 alle 22.00, nelle ore notturne i turisti possono rivolgersi alla Guardia medica di Trinita' d'Agultu )