Dog Beach di Pollu a Lotzorai, in Ogliastra: anche nell’estate 2020 il Comune di Lotzorai ha confermato con apposita ordinanza, la numero 15 dell’11 luglio 2020, l’apertura di una dog beach in località Pollu, un’ampia spiaggia con sabbia color oro a grana media presso la foce del Fiume Pramaera.

La spiaggia di Pollu e la sua area “animal friendly” sono proprio di fronte all’isola dell’Ogliastra, a due passi dal camping Le Cernie. Siamo in Ogliastra, anord diTortolì a Santa Maria Navarrese.

Sulla spiaggia non ci sono servizi dedicati ai cani, quindi si può accedere fino al 31 ottobre 2020, fare il bagno nel tratto di mare di fronte, ma al tutto il resto dovremo pensare noi (ombreggiatura, acqua da ber e per la doccetta). Ovviamente il conduttore dell’animale dovrà anche rimuoverne prontamente le deiezioni.

Il regolamento di questa dog beach è piuttosto standard, vediamolo assieme.

Regolamento dog beach sulla spiaggia di Pollu:

l’accesso è consentito dall’alba al tramonto dall 11° luglio al 31 ottobre ;

; possono accedere alla spiaggia esclusivamente i cani regolarmente iscritti all’anagrafe canina ;

; qualunque deiezione degli animali stessi deve immediatamente essere rimossa a cura del proprietario/detentore, che dovrà essere munito di paletta/raccoglitore e riposta negli appositi contenitori;

a cura del proprietario/detentore, che dovrà essere munito di paletta/raccoglitore e riposta negli appositi contenitori; i proprietari/detentori dei cani sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli animali e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall’animale stesso;

i proprietari/detentori devono essere maggiorenni ed in possesso di un valido documento di identità, che dovrà essere esibito in fase di controllo da parte degli organi preposti alla vigilanza, in mancanza del quale saranno sanzionati ed immediatamente allontanati dall’area;

ed in possesso di un valido documento di identità, che dovrà essere esibito in fase di controllo da parte degli organi preposti alla vigilanza, in mancanza del quale saranno sanzionati ed immediatamente allontanati dall’area; i proprietari/detentori debbono essere muniti di apposita museruola rigida o morbida da applicare ai cani in caso di necessità o di rischio per l’incolumità di persone o animali, o su richiesta delle Autorità competenti, nonché di apposito guinzaglio , con cui mantenere i cani, di lunghezza non superiore a metri 1,50;

o di rischio per l’incolumità di persone o animali, o su richiesta delle Autorità competenti, nonché di apposito , con cui mantenere i cani, di lunghezza non superiore a metri 1,50; gli animali possono fare il bagno in mare nello specchio acqueo antistante la zona sopraindicata sotto il controllo e la responsabilità del proprietario/detentore;

nello specchio acqueo antistante la zona sopraindicata sotto il controllo e la responsabilità del proprietario/detentore; è vietata la sosta dei cani al di fuori delle aree autorizzate;

gli animali devono essere esenti da infezioni di pulci, zecche o altri parassiti;

possono accedere alla spiaggia esclusivamente i cani con regolare documentazione sanitaria , attestante della profilassi vaccinale contro le principali malattie infettive quali rabbia, cimurro, parvovirosi, epatite infettiva e leptospirosi;

, attestante della profilassi vaccinale contro le principali malattie infettive quali rabbia, cimurro, parvovirosi, epatite infettiva e leptospirosi; l’accompagnatore deve essere provvisto della scheda di vaccinazione che dovrà essere esibita in fase di controllo da parte degli organi preposti alla vigilanza, in mancanza del quale sarà sanzionato e immediatamente allontanato dall’area;

che dovrà essere esibita in fase di controllo da parte degli organi preposti alla vigilanza, in mancanza del quale sarà sanzionato e immediatamente allontanato dall’area; essendo tale area non dotata di ombreggio, acqua e servizio di salvataggio , sarà cura del proprietario/detentore, garantire il benessere dell’animale, creare zone d’ombra e provvedere alla fornitura di acqua per l’abbeverata e la docciatura senza far uso di detergenti;

, sarà cura del proprietario/detentore, garantire il benessere dell’animale, creare zone d’ombra e provvedere alla fornitura di acqua per l’abbeverata e la docciatura senza far uso di detergenti; sarà cura dei proprietari/detentori affinché i loro cani non arrechino disturbo al vicinato, vigilando su eventuali manifestazioni di aggressività verso gli altri soggetti contemporaneamente presenti;

l’accesso è comunque proibito ad animali con sindrome aggressiva e femminile durante il periodo estrale ;

; il Comune di Lotzorai provvederà ad effettuare periodici interventi di pulizia e di risanamento dell’arenile.

Offerte Case vacanza, hotel e B&B a Lotzorai:

Dog Beach di Lotzorai sulla mappa: