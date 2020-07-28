Pula Dimensione Estate 2020, ecco il calendario degli eventi di agosto e settembre: anche quest’anno la famosa località turistico balneare di Pula, che fa parte dell’area metropolitana di Cagliari e si trova a 25 chilometri circa a ovest dal centro e dall’ aeroporto della città capoluogo della Sardegna, ha organizzato un vasto cartellone di eventi estivi denominato “Pula Dimensione Estate“.

Ormai infatti l’abbiamo imparato, anche a i tempi del Covid è possibile assistere in sicurezza a concerti, proiezioni cinematografiche, rappresentazioni teatrali, ma anche partecipare a laboratori, feste e sagre, purché si rispettino le linee guida predisposte da governo e regioni. Anche per questo motivo molti degli eventi dovranno essere prenotati in anticipo.

Vediamo allora cosa ha in serbo per noi la città di Pula, partendo dagli ultimi due eventi disponibili per questa fine di luglio 2020:

Giovedì, 30 luglio 2020:

ore 19,30 – Casa Frau – 5^ Rassegna Degustazioni Letterarie Estate 2020 con “Il barbiere del Conquistador”

ore 21,30 – Teatro Comunale Maria Carta – Che tu sia felice, reading educativo di e con Lorenzo Braina

Venerdì, 31 luglio 2020:

ore 22,15 – Itinerante – Pula Hoop, la musica che gira intorno

Eventi Agosto 2020 a Pula (Sardegna del Sud Ovest):

Preparatevi a scorrere questa pagina verso il basso, perché gli eventi organizzati a Pula per il mese di agosto 2020 sono davvero una marea. Per lo stesso motivo potrebbe essere necessario qualche secondo più del solito per aprire l’immagine qui sotto con l’elenco completo di tutti gli appuntamenti.

In programma infatti ci sono gli appuntamenti con il Nora Jazz Festival (1, 4, 6, 8 e 13 agosto 2020), il Carnevale estivo a cura del gruppo Ratantira Cagliari (12 agosto 2020), la Festa dell’Assunta a Nora (15 agosto 2020), la XXVIIma edizione del Festival “La Notte dei Poeti” nella suggestiva arena romana dell’area archeologica di Nora (20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 agosto 2020), quindi il gran finale con il “Pula Buskers“, festival internazionale di artisti di strada (31 agosto, 1 e 2 settembre 2020).

E poi ancora musica itinerante serale lungo le vie del centro, proiezioni di film sotto le stelle, degustazioni letterarie con incontri con gli autori e presentazioni di libri, aperilibri, mostre, musica live e concerti varii (classica, latino americana, blues, rock, pop con gruppi locali).

Eventi Settembre 2020 a Pula (Sardegna del Sud Ovest):

Più ridotto ma pur sempre interessante è il programma degli eventi di settembre 2020 a Pula, tra i principali ricordiamo la conclusione del “Pula Buskers” (festival internazionale di artisti di strada del 31 agosto, 1 e 2 settembre 2020), la manifestazione “Torri e Tramonti” con “Agorà la piazza cantata” (concerto con antichi riturali, il 5 settembre 2020) e “Brebus” (concerto di canto tradizionale sardo, anche in chiave jazz e pop), Infine “Moda sotto le stelle” (11 settembre 2020).

E poi ancora musica jazz, soul e gli ultimi appuntamenti con le degustazioni letterarie.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori informazioni e aggiornamenti, specie sulla prenotazione degli eventi, vi consigliamo di seguire la pagina Facebook del comune di Pula.

Dove si trova Pula sulla cartina della Sardegna: