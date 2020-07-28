La Maddalena, le dog beach diventano 3: le amministrazioni comunali della Sardegna cominciano a dimostrare un sempre maggior interesse nei confronti dei turisti che desiderano passare le proprie vacanze con i propri amici a 4 zampe, portandoli al mare senza il timore possibili multe. Vi abbiamo raccontato così delle 3 spiagge aperte ai cani in territorio di Cabras, la perla del Sinis. Adesso ci spostiamo nell’estremo nord est della Sardegna, in uno dei luoghi più belli al mondo, dove è in programma l’apertura di due nuove dog beach: l’arcipelago di La Maddalena.

L’amministrazione comunale di La Maddalena ha infatti, con l’approvazione del “Piano di Utilizzo dei Litorali“, ha deciso di istituire due nuove spiagge per i nostri amici pelosetti, come affermato durante la riunione del Consiglio Comunale dalla consigliera Emilia Malleo.

Abbiamo dato riscontro ad una esigenza sempre più sentita negli ultimi anni. Molti nostri concittadini e tanti ospiti estivi mano stare al mare in compagnia dei loro animali di affezione. Ecco perché abbiamo ritenuto necessario aumentare il numero delle spiagge che passano a ben 3 siti distribuiti tra La Maddalena (Bassa Trinita e Carloto) e Caprera (Porto Palma).

Emilia Malleo, consigliera comunale di La Maddalena