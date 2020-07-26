Sardegna, sarà un agosto di fuoco, previste temperature oltre la media stagionale!

Sardegna, sarà un agosto di fuoco, con temperature oltre la media: vi abbiamo parlato ieri della persistente ondata di calore che da domani colpirà la Sardegna fino al primo weekend di agosto, le cui avvisaglie le stiamo sentendo già da 4/5 giorni. Previsioni così dettagliata sono però possibili solo a brevissimo termine, dopo i 3 o 5 giorni diventano infatti inaffidabili.

Il servizio meteo dell’ Aeronautica Militare Italiana emette però anche una previsione a lunga scadenza, mensile, essa non fornisce l’evoluzione del tempo in singole località e/o in specifici istanti del giorno, ma è in grado di catturare la tendenza dell’andamento atmosferico atteso, dirci cioè se ci si aspetta scostamenti rispetto ai valori medi climatologici.

Insomma, sono indicazioni di massima, ma io che le seguo già da un po’, posso dire che di solito ci prendono, per questo ve le propongo (potete consultarle integralmente sul sito MeteoAM).

Temperature sopra la media in agosto:

Bene per tutte e 4 le settimane prese in esame (27 luglio – 02 agosto 2020, 03 – 09 agosto 2020, 10 – 16 agosto 2020, 17 – 23 agosto 2020), nel centro Italia e in Sardegna, si prevedono temperature oltre la media stagionale.

E visto che già normalmente in Sardegna ad agosto fa molto caldo, questa previsione di un’estate più calda della media ci dice che molto probabilmente sarà un mese di fuoco.

Il nostro consiglio è sempre quello, andate il più possibile al mare. Ecco la cartina delle spiagge più belle della Sardegna!