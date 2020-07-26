Arzachena Summer Festival 2020, ecco tutti gli eventi di luglio, agosto e settembre: è stato presentato ad Arzachena il cartellone degli eventi estivi, l'”Arzachena Summer Festival“, che quest’anno parte in ritardo a causa del Covid-19 e delle misure di sicurezza che si sono rese necessarie per ridurre le possibilità di contagio.

Adesso però è tutto pronto, ci sono le linee guida, ci sono norme e protocolli di sicurezza, per cui possiamo goderci gli eventi dell’estate stando attenti a rispettare la distanza di un metro tra non conviventi (altrimenti va indossata la mascherina, sempre necessaria al chiuso in luoghi pubblici), evitando gli assembramenti e igienizzando spesso le mani. Ricordo anche le regole da seguire in spiaggia, sia negli stabilimenti balneari che nella spiaggia libera.

Ma veniamo subito agli eventi in programma a luglio, agosto e settembre 2020 ad Arzachena e nelle sue frazioni di Cannigione e Baja Sardinia e persino alla tomba dei giganti di Coddhu Ecchju.

vi ricordo anche che in Comune di Arzachena cadono anche Porto Cervo e la Costa Smeralda e che il Waterfront è già stato aperto.

Eventi Luglio e Agosto 2020 Arzachena:

Tra fine luglio e tutto agosto 2020 sono in calendario ad Arzachena una marea di eventi tra installazioni artistiche, cinema in piazza, teatri, monologhi, incontri, la notte bianca di Cannigione (7 e 28 agosto 2020), l’appuntamento con Palo Fresu per Time in Jazz (10 agosto 2020, prenotazione obbligatoria su vivaticket) e la “Festa del gusto internazionale” nei giorni di Ferragosto (13, 14, 15 e 16 agosto 2020), con fuochi d’artificio (15 agosto 2020), musica classica, concerti e la rassegna letterario “Sopra le righe” (30 agosto 2020).

Eventi Settembre e Ottobre 2020 Arzachena:

Tra gli eventi di settembre 2020 ad Arzachena invece spiccano il cinema in piazza e il festival internazionale “Isole che parlano” con il concerto al tramonto alla tomba dei giganti di Coddhu Ecchju. a Ottobre invece ecco la world cup di triathlon (10 ottobre 2020).

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Il programma potrebbe subire delle modifiche, noi cercheremo di tenerlo sempre aggiornato. Ad ogni modo vi consiglio di seguire anche la pagina Facebook dello stesso Comune (molto attiva e aggiornata)

