Caldo Africano sulla Sardegna fino ad agosto, massime fino a 40 gradi: fine luglio cocente sulla Sardegna, per la felicità dei turisti che hanno scelto proprio questo periodo dell’anno per le loro vacanze nella nostra isola. D’altronde siamo nel cuore dell’estate!

Dopo il gran caldo degli scorsi giorni infatti, la calura si intensificherà nei prossimi giorni, a partire dai primi giorni della prossima settimana, a causa dei venti da sud che porteranno sulla nostra isola il caldo del deserto, che però si impregnerà di umidità passando sul Mediterraneo. Tradotto in parole semplici: gran caldo e afa, specie nei comuni dell’interno, mentre il clima sarà più sopportabile lungo costa.

Lunga ondata di calore in arrivo, mercoledì e giovedì i giorni più roventi:

Tutti i maggiori siti meteo italiani sono concordi: le temperature massime potrebbero sfiorare anche i 40 gradi. I giorni peggiori, al momento, sono indicati in mercoledì e giovedì prossimi, ma – secondo alcuni siti meteo – il gran caldo potrebbe proseguire fino al primo fine settimana di agosto (anche se giova ricordare che le previsioni risultano essere più attendibili solo per i prossimi 3/5 giorni).

L’allarme viene soprattutto in considerazione della durata e dell’intensità dell’ondata di calore in arrivo.

LEGGI ADESSO –> Ecco come difendersi dalle ondate di calore!

Per il meteo.it ad esempio, le temperature potrebbero spingersi fino a picchi isolati di 38/40 gradi al centro sud, con “l’atmosfera che di conseguenza sarà destinata a divenire via via sempre più pesante ed afosa“.

I meteorologi del meteogiornale.it prevedono che fin da inizio settimana si farà sentire la componente spiccatamente africana, con temperature sempre più elevate ed afa in aumento giorno dopo giorno. Si parla di temperature massime che nei capoluoghi di provincia potrebbero sfiorare i persino i 40 gradi.

Il meteo.it prevede che a partire da martedì un’ intensa ondata di calore della stagione investirà Emilia Romagna e regioni centro-meridionali dove, a partire da metà settimana, si potrebbero raggiungere i 38-39 gradi.

Le previsioni più accurate, a nostro avviso, vengono da 3Bmeteo, che prevede temperature in aumento e valori che giorno dopo giorno diverranno sempre più elevati, grazie al contributo di correnti calde in arrivo dal Nord Africa. Per la precisione in Sardegna prevedono massime di 34/36°C domenica e lunedì (specie nelle zone interne del sud dell’isola), 36/38°C martedì e locali picchi di 38/40°C mercoledì e giovedì sulle zone interne del centro-Sud (Sardegna inclusa quindi).

Ondate di calore e rischio incendi:

Vi ricordo che potete consultare il bollettino sulle ondate di calore sul sito del Ministero della Salute. In queste condizioni vi consigli odi controllare anche il bollettino di previsione di pericolo di incendi sul sito della Protezione Civile della Regione Sardegna.

Tutti al mare!

In questi casi non è tanto importante quanti gradi effettivamente si raggiungeranno, ma la tendenza di fondo che come potete vedere è la medesima secondo tutte le previsioni analizzate: farà molto caldo e sarà un clima afoso, chi può vada al mare. Ecco le spiagge più belle della Sardegna!