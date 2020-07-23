Costa Smeralda, continuano le riaperture dei locali più famosi!

Costa Smeralda, riaprono i locali più famosi: già a pieno ritmo Phi Beach e Ritual a Baja Sardinia, il Nikki Beach a Porto Cervo, il Luna Glam e l’Ambra Night a San Teodoro, continua serrato il calendario di riaperture dei locali più famosi della Costa Smeralda e di tutta la Gallura. Vi ricordo anche il cartellone degli eventi di luglio, agosto e settembre 2020 ad Arzachena.

Vediamo cosa succederà questo weekend, con altre riaperture in programma:

Riapre stasera il Country Club di Porto Rotondo (23 luglio 2020):

Ad inaugurare la nuova stagione del Country Club, storico locale di Porto Rotondo, a metà strada tra la Costa Smeralda e Olbia, sarà nella serata di stasera 23 luglio 2020 il comico e conduttore televisivo Max Giusti. Alla serata di inaugurazione parteciperanno, tra gli altri, anche Anna Safroncik, Mogol e Jimmy Ghione.

Da segnalare che anche quest’anno non mancheranno le serate trainate dalla travolgente simpatia di Jerry Calà (25 luglio, 6, 12 e 21 agosto 2020)

Riaprono venerdì il Just Cavalli e il Billionaire a Porto Cervo (24 luglio 2020):

Gli amanti dello stile e del lusso poi non potranno perdere l’inaugurazione del Just Cavalli in via della Conchiglia a Porto Cervo (a due passi dalle spiagge del piccolo e grande Pevero), che avverrà nella serata di venerdì, 24 luglio 2020. Stessa serata anche per l’inaugurazione del Billionaire di Briatore.

Pata Club Budoni, serata con Ernia e Ty1 (25 luglio 2020):

Su Facebook e Instagram c’è anche il primo evento pubblicizzato dal Pata Club a Budoni (nella frazione di Agrustos, siamo subito a sud di San Teodoro), con protagonisti Ernia e Ty1 sabato 25 luglio 2020. Perché come raccontano sul proprio profilo Facebook i ragazzi del Pata Club:

E passano le estati e passano gli inverni, la gente della notte sopravvive sempre…

Nella stessa serata apre anche il Bulldog Disco di La Maddalena, con l’atteso opening party.

Norme Anti Covid:

Ricordo che sulla pista da ballo la distanza di sicurezza deve essere di almeno 2 metri tra persone non conviventi. Vanno bene la Movida e il divertimento, ma è anche giusto avere rispetto per se stessi e per chi ci sta attorno.