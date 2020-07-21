Spiagge libere a La Maddalena al tempo del Covid? C’è l’App UAU!

Spiagge di La Maddalena al tempo del Covid? Per sapere se c’è posto in spiaggia adesso c’è l’App UAU: se anche voi amate le spiagge dell’arcipelago de La Maddalena (e vorrei proprio sapere chi non le ama) e avete in programma di passarci almeno qualche giorno di vacanza, allora questa è l’app che fa per voi, soprattutto al tempo del Covid.

UAU, acronimo di “UndiAndemU“, è un app gratuita disponibile sia per Android che per iOS che permette di individuare facilmente le spiagge libere dov’è ancora possibile trovare spazio seguendo le rigide misure anti-Covid, che prevedono almeno 3/4 metri di spazio tra gli ombrelloni (10 metri quadri ciascuno e un metro e mezzo tra sdrai e asciugamani).

In pratica UAU è una delle prime App in Italia a essere concepita per la gestione dei flussi di bagnanti nelle spiagge libere, così da poter decidere in quale arenile recarsi in base al livello di occupazione in tempo reale. Per adesso si parte dall’ Arcipelago di La Maddalena, ma l’idea è di allargarsi in futuro ad altre località.

Insomma, per le vostre vacanze nell’arcipelago ai tempi del Covid c’è UAU. Vi ricordo anche gli orari dei traghetti tra Palau e La Maddalena.

Dove scaricare UAU:

Ecco i link per scaricare UAU sul vostro smartphone o tablet:

UAU per Android ;

; UAU per iOS.