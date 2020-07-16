Eventi Estate 2020 ad Alghero, ecco il programma completo di luglio, agosto e settembre: lo confessiamo anche noi, avevamo paura che a causa del Covid gli eventi, le feste e i concerti per questa estate sarebbero stati rarissimi. E invece, grazie anche all’ordinanza del Presidente della Regione Sardegna che fa ripartire sagre, fiere, feste di paese e discoteche avremo ancora una volta un’estate all’insegna del relax, della cultura e del divertimento. Senza contare che Alghero è Covid-Free.

L’importante è che, sia gli organizzatori che il pubblico, osservino il regolamento e le linee guida anti-Covid che ci permettono di goderci questi eventi garantendo nel contempo la sicurezza di tutti. Soprattutto occorre evitare gli assembramenti, stare ad almeno un metro di distanza dalle persone con le quali non si convive (che diventano 2 metri sulla pista da ballo) e, qualora ciò non fosse possibile, indossare la mascherina (sempre obbligatoria negli spazi pubblici al chiuso).

Bene dopo questo doveroso preambolo concentriamoci sugli eventi in programma nell’estate 2020 ad Alghero, la città catalana del nord ovest della Sardegna, con il suo bel centro storico medievale, i tanti musei, i parchi naturali e archeologici e le splendide grotte di Nettuno. A proposito, sapevate che per visitare ben 12 di questi siti esiste adesso il biglietto unico? Si chiama “Alghero ticket” e costa 20 euro.

Ma torniamo agli eventi, che saranno ospitati in alcuni dei luoghi più suggestivi di Alghero: le aree archeologiche Palmavera e Anghelu Ruju, il piazzale de Lo Quarter, il giardino del Museo del Corallo, il parco Tarragona, il parco di Villa Edera e l’area Lido San Giovanni. Come vedete sono tutti luoghi all’aperto, nei quali è più semplice seguire le prescrizioni anti-Covid.

Il calendario che segue seppur ufficiale è ancora work in progress, nel senso che potrebbero col tempo aggiungersi ulteriori eventi, specie adesso che, grazie alle regole certe, anche gli organizzatori stanno prendendo più coraggio.

E non dimenticatevi di andare al mare, ecco le 10 spiagge più belle di Alghero, con tante info, utili, foto, video e via dicendo!

Alghero, ecco gli eventi dell’estate: