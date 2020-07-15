Alghero Ticket, è arrivato il biglietto unico per scoprire Alghero: è arrivata la novità più attesa dell’estate algherese, non solo le spiagge mozzafiato della città catalana del nord ovest della Sardegna, non solo tanti eventi per passare un’altra estate nel segno della cultura e del divertimento, non solo tanti ristoranti con cui scoprire sapori e tradizioni di una città magica.

E’ infatti arrivato l’ “AlgheroTicket” che, come da slogan è il “Biglietto unico per scoprire Alghero“, o meglio ancora per visitare i musei cittadini, la Grotta di Nettuno, il Parco Archeologico e il Parco Naturale di Porto Conte.

Ma non solo! E’ stato pensato un intero percorso, un vero e proprio racconto lungo il quale muoversi, andando alla scoperta della bellezza della Riviera del Corallo, che si snoda attraverso 12 e più tappe tutte da vivere e da godere tra sentieri, belvedere, monumenti naturali, musei siti archeologici e tanto altro ancora. Ma andiamo con ordine.

Cosa si può visitare con il biglietto unico di Alghero?

Grotta di Nettuno – Strada provinciale 55: Orari di apertura : tutti i giorni dalle 9 alle 19 (ultimo ingresso)

: tutti i giorni dalle 9 alle 19 (ultimo ingresso) Per informazioni: Ufficio Turistico T. +39 079 979 054 | Grotta +39 079 946 540 | infotourist@alghero-turismo.it Museo Archeologico della Città – Via Carlo Alberto 72: Orari di apertura : Lunedì 11-13 Martedì 17.30 -20.30 Mercoledì 11-13 Giovedì 17.30-20.30 Ven-Sab-Dom: 11-13 / 17.30-20.30

: Per informazioni: SMUOVI T. +39 079 973 4045 | itinera.alghero@gmail.com Museo del Corallo – Via XX Settembre 8: Orari di apertura : Lunedì 18.30 -21.30 Martedì 11-13 Mercoledì 18.30 -21.30 Giovedì 11-13 e 18.30-21.30 Venerdì 18.30-21.30 Sabato e domenica 11-13/18.30-21.30

: Per informazioni: SMUOVI T. +39 079 973 4045 | itinera.alghero@gmail.com Museo Diocesano d’Arte Sacra – Via Maiorca 1 Museo Casa Manno – Via Santa Barbara 22 Orari di apertura : Ven – Sab – Dom – Lun dalle 16 alle 20

: Ven – Sab – Dom – Lun dalle 16 alle 20 Per informazioni: M. +39 391 1254574 | infomuseocasamanno@gmail.com Complesso Nuragico di Palmavera – Strada statale 127 bis: Orari di apertura : tutti i giorni dalle 10 alle 18

: tutti i giorni dalle 10 alle 18 Per informazioni: COOP. SILT | M +39 329 43 85 947 | silt.coop@tiscali.it Necropoli di Anghelu Ruju – Strada provinciale 42 Strada dei due Mari (poco dopo il bivio dell’aeroporto venendo da Alghero): Orari di apertura : tutti i giorni dalle 10 alle 14

: tutti i giorni dalle 10 alle 14 Per informazioni: COOP. SILT | M +39 329 43 85 947 | silt.coop@tiscali.it Casa Gioiosa – Loc. Tramariglio SP. 55 N. 44: Orari di apertura : da martedì a domenica dalle ore 10.00 alle ore 18.00 (giorno di chiusura: lunedì)

: da martedì a domenica dalle ore 10.00 alle ore 18.00 (giorno di chiusura: lunedì) Per informazioni: M. +39 331 3400862 | info@exploralghero.it Le Prigionette – Strada Provinciale 55, N.11: Orari di apertura : da lunedì a domenica dalle ore 9.00 alle ore 19.00

: da lunedì a domenica dalle ore 9.00 alle ore 19.00 Per informazioni +39 331 3400862 | info@exploralghero.it MASE – Torre Nuova – Via Porto Conte: Orari di apertura : dal martedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30 (giorno di chiusura: lunedì chiuso)

: dal martedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30 (giorno di chiusura: lunedì chiuso) Per informazioni: M. +39 329 5658813 | max_fois@yahoo.it Punta Giglio – Strada Statale 127 Bis: Orari di apertura : da lunedì alla domenica dalle ore 9.00 alle 19.00

: da lunedì alla domenica dalle ore 9.00 alle 19.00 Per informazioni: T. +39 079 945005 | ceas@parcodiportoconte.it Torre San Giacomo – Bastioni Cristoforo Colombo: Accessibile solo su prenotazione.

Per informazioni: T. +39 079 945005 | info@ampcapocaccia.it

Quanto costa l’Alghero Ticket?

Il biglietto unico per visitare i monumenti principali di Alghero e costa 20 euro, ma è possibile fare un ticket dedicato alla famiglia per risparmiare ancora di più:

Alghero Ticket (ticket unico): 20 euro (valido per un adulto)

(ticket unico): 20 euro (valido per un adulto) Alghero Ticket Family: 40 euro (due adulti e di tre figli fino ai 14 anni di età)

La card è valida fino al 6 gennaio 2021.

Dove si può acquistare l’ Alghero ticket?

Il biglietto unico per la vista dei monumenti algheresi può essere acquistato presso tutti i siti aderenti al circuito (i 12 prima elencati), presso la Torre di Porta Terra (aperto tutti i giorni 10/13 e 17.00/20.30), oppure presso l’Ufficio di Informazioni turistiche di Alghero che si trova in via Cagliari n° 2 e che apre da lunedì a sabato al mattino dalle ore 9,00 alle 13,00 e al pomeriggio dalle ore 15,00 alle 19,00, mentre la domenica gli orari di apertura dalle ore 10,00 alle 13,00 (solo al mattino).

In seguito la card sarà acquistabile anche sul sito Alghero Turismo.

