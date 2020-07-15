Loculi, il Gigante del Cedrino pronto a battere il record di formaggio di pecora più grande del mondo: ben 534,7 chilogrammi, 158 centimetri di diametro e 29 centimetri di altezza, sono queste le misure da battere per ottenere il più grande formaggio di pecora del mondo. In particolare è il peso che dovrà essere superato per entrare nel Guinness World Records (Largest cheese sheep’s milk)!

Il record lo detiene al momento Ascoli Piceno, la sfida l’ha lanciata già dallo scorso anno il piccolo comune di Loculi, che nel maggio 2019 durante la tappa della “Primavera nel cuore della Sardegna“, cominciò la preparazione del “Gigante del Cedrino“, grazie i 4500 litri di latte di pecora del Caseificio “La Rinascita” di Onifai (dove viene conferito il latte dei 5 Comuni della Bassa Baronia: Loculi, Orosei, Irgoli, Onifai e Galtellì).

Adesso, in ritardo di 2 mesi rispetto alla data prevista, rinvio dovuto al lockdown, è arrivato il momento della pesata. Dopo 10 anni riuscirà il “Gigante del Cedrino” a battere il record de “Il più grande formaggio del mondo di latte di pecora del mondo“?

La pesata si farà a Loculi nel pomeriggio del 19 luglio 2020 (si inizia alle ore 18,30), alla presenza di Lorenzo Veltri, Giudice Ufficiale del Guinness World Records sin dal 2009.

La cosa più interessante di tutti, a parte il giusto orgoglio, è che una volta certificato il nuovo record mondiale, il gigantesco pecorino di Loculi verrà porzionato e offerto in degustazione ai presenti.

Programma pesatura pecorino da record a Loculi:

Domenica, 19 luglio 2020:

ore 18,30 – Parco la Defensa: Peso della forma gigante di formaggio Certificazione del record Taglio e distribuzione ai presenti



5 euro per 500 grammi di pecorino dei record:

Sulla pagina Facebook del’evento si legge infatti che con soli 5 euro si potrà portare a casa ben 500 grammi del “Gigante del Cedrino”.

