Tornano i trolley in cabina, ecco cosa dice il decreto: andiamo subito al dunque senza preamboli, alla pagina 62 degli allegati tecnici al Dpcm 14 luglio 2020, lì dove si parla del “settore aereo“, tra le altre misure si legge anche che:

siano limitati re al massimo gli spostamenti e i movimenti nell’ambito dello stesso aeromobile. I vettori possono definire con i gestori aeroportuali specifiche procedure che consentano l’imbarco di bagaglio a mano di dimensioni consentite per la collocazione nelle cappelliere , mettendo in atto idonee misure di imbarco e di discesa selettive, in relazione ai posti assegnati a bordo dell’aeromobile, garantendo i dovuti tempi tecnici operativi al fine di evitare assembramenti nell’imbarco e nella discesa e riducendo al minimo le fasi di movimentazione (ad es. chiamata individuale dei passeggeri al momento dell’imbarco e della discesa, in modo da evitare contatti in prossimità delle cappelliere).

Trolley a bordo, ecco cosa dicono le compagnie aeree:

Insomma trolley sì, ma bisogna far rifermento alla policy sui bagagli delle diverse compagnie aeree. Ecco cosa dicono:

Da notare come al momento in cui scriviamo l’articolo easyJet e Alitalia riportano ancora informazioni non aggiornate. Sarà utile ricontrollare nelle prossime ore e nei prossimi giorni se sarà cambiato qualcosa.

Divieto di ingresso in Italia:

Tra le altre misure si ricorda il divieto di ingresso in Italia per chi abbia soggiornato in uno di questi paesi:

Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldavia, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana.