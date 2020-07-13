Eventi Sassari Estate 2020, ecco il programma completo dal 15 luglio al 13 settembre 2020: c’è stato un momento nel quale abbiamo davvero temuto che nell’estate 2020 non si sarebbero organizzati eventi di nessun tipo, poi pian piano gli organizzatori hanno preso coraggio, ma anche dimestichezza con l’ostica normativa in materia di sicurezza.

Perché è vero che abbiamo fatto mesi chiusi in casa con il lockdown e ci siamo adesso meritati di uscire e rilassarci, ma allo stesso tempo è anche vero che si deve continuare ad essere prudenti per evitare che il contagio possa ripartire.

Ecco perché le regole su sagre, eventi, concerti e mercatini sono molto stringenti. Infatti, se seguite con scrupolo sia dagli organizzatori sia da tutti noi, allora potremo davvero passare un’estate più spensierata e divertente.

A tal proposito è uscito il programma degli eventi dell’estate 2020 a Sassari, riassunti nel cartellone “Sassari Estate, duemilaEventi“. Ben 100 eventi, con iniziative quotidiane, che accompagneranno la città da metà luglio fino a metà settembre.

Si è cercato di trovare il giusto equilibrio tra il desiderio di sicurezza e la consapevolezza di come la cultura, in tutte le sue forme ed espressioni, sia uno strumento di sviluppo, di crescita economica e sociale.

Sassari, ecco dove si svolgeranno gli eventi dell’estate 2020:

Si tratta delle aree ritenute adatte e sicure per ospitare eventi al tempo del Covid, capaci di offrire da 30 ai mille posti:

piazza Monica Moretti,

cortile dell’istituto comprensivo “S. Farina – San Giuseppe” (ex scuola media n.2),

area privata vicino al piazzale Antonio Segni,

parco in via Venezia,

altri spazi concessi per specifici eventi.

Eventi Estate 2020 a Sassari: