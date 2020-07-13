San Martino e Giara premiate, sono tra le acque minerali migliori al mondo: la notizia arriva direttamente da Bruxelles, dove ogni anno si svolge il “ITQI Superior Taste Award“, la manifestazione di degustazione di food & beverage più importante al mondo, con oltre 200 tra chef e sommelier impegnati nelle degustazioni.

Bene, l’acqua San Martino ha ottenuto per il nono anno consecutivo (tanto da aver ottenuto il livello “Diamond“, unico marchio italiano ad esserci riuscito) la massima valutazione delle tre stelle.

Ma non solo, ad essere premiata, per la prima volta, è stata anche l’acqua Giara, entrata da poco a far parte dello stesso gruppo San Martino.

Così la proprietà ha festeggiato su Facebook la duplice vittoria:

https://www.facebook.com/acquasanmartino/posts/1560030034165091

L’acqua San Martino:

L’Acqua San Martino è un‘iperminerale frizzante che sgorga effervescente naturale sull’altipiano del Coros, in territorio di Codrongianos, una terra che una volta si distingueva per l’alta vulcanicità. I vulcani si sono estinti, ma ci hanno lasciato in dono questa ottima acqua minerale.

Così buona che quest’acqua venne fatta oggetto di culto al tempo dei Nuragici, così buona che gli antichi Romani costruirono un apposito acquedotto lungo ben 35 chilometri per portarla a Porto Torres, l’antica Turris Libisonis.

L’acqua Giara:

L’acqua Giara è un’acqua più recente, si tratta, di un’oligominerale naturale morbida al palato, che viene estratta a Villasor, al’inizio del lungo pianoro che porta fino a Villacidro.

L’acqua in Sardegna:

La Sardegna è una terra d’eccezione per le acque minerali, ricordo ad esempio la Smeraldina, considerata la migliore acqua al mondo.

Ricordo anche come da un’indagine del 2018 sia emerso come l’acqua che esce dai rubinetti delle nostre case sia potabile e in molti casi molto buona, tanto da essere bevuta da 7 Sardi su 10!