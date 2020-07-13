Nudo di Siddùra, eletto tra i migliori vini rosé al mondo: la notizia è arrivata un paio di giorni fa da Monaco (nell’omonimo Principato), dove si svolge il concorso internazionale “International Wines Guide Competition“, che premia i migliori vini rosati al mondo, categoria nella quale eccellono i vini francesi.

Pensate che che quest’anno sono stati premiati con la medaglia di diamante solo 3 vini italiani, uno di questi – per a prima volta in assoluto – è un vino sardo: il “Nudo” di Siddùra.

Nudo di Siddùra:

Il vino rosè della cantina di Luogosanto, in Gallura, è stato ottenuto da uve cannonau e così viene presentato sul sito ufficiale di Siddura:

Frutto di anni di ricerca e di sperimentazioni, un Cannonau rosé dai profumi inebrianti e dal colore accattivante che ne invoglia la bevuta. Un nuovo packaging atto ad esaltare l’estetica della bottiglia e del vino che mai si era visto prima in Siddùra. Perfetto connubio tra tradizione e innovazione in campo viticolo ed enologico, dove si mettono in atto tutta l’esperienza e le strategie per esaltare i profumi prima nell’uva e quindi nel vino, regalando un prodotto giovane e fresco da assaggiare fin da subito.

Un vino che ha solo due anni di età ma è già stato capace di attirare l’attenzione di enologi, esperti e wine lovers di mezzo mondo. Già lo scorso anno infatti, sempre a Monaco, ottenne la medaglia di platino. Ma questo vino ha ottenuto anche, tra gli altri, l’oro al mondiale del Rosato nel 2018 e l’oro al Grenache du Monde, sempre nel 2018.

Dove comprare il Nudo di Siddura: