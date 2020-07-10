Waterfront Costa Smeralda apre l’11 luglio, l’Estate può partire: riapre domani il Waterfront Costa Smeralda, con una lista rinnovata di icone del lusso internazionale, che riproporranno le proprie esclusive novità di fronte agli yacht ormeggiati sul “Porto Vecchio” di Porto Cervo. E allora sì che in Gallura sarà davvero estate!

Il Waterfront resterà aperto per tutta l’estate, fino al prossimo 6 settembre 2020, l’orario è quello tipico estivo, serale, dalle ore 18.00 all’1.00 di notte.

Le icone del lusso:

La realizzazione e la gestione della struttura è stata affidata da Smeralda Holding a Filmmaster Events per i lterzo anno consecutivo. Tra le icone del lusso presenti da citare le fantastiche concept car di Ares Design che presenterà alcuni tra i suoi esemplari unici più esclusivi, la BMW con le serie 8 Cabrio e la Jaguar Land Rover. E ancora Riva per la nautica, San Lorenzo con le sue sperimentazioni di design asimmetrico.

Deodato Arte:

Deodato Arte avrà uno spazio più ampio, anche all’esterno, per performance e installazioni, con presentazioni ed esposizioni dei rappresentanti più quotati dell’arte contemporanea mondiale (da Banksy a Jeff Koons, Mr. Brainwash, Damien Hirst), ma anche con i capolavori dei maestri veneziani (Tiziano, Canaletto e Tintoretto).

Nikki Beach Lounge:

La Nikki Beach Lounge disporrà di una zona salotto ancora più estesa per consentire un distanziamento ottimale alla propria clientela e mantenere la sua consueta propulsione per le serate di Porto Cervo. E ancora animazione con DJ set internazionali e musica elettrizzante, la creatività inesauribile dei suoi barman nel proporre cocktail esclusivi.

Così Mario Ferraro, CEO di Smeralda Holding:

Il nostro ruolo di principale operatore della Costa Smeralda ci investe anche della responsabilità di essere un modello di riferimento trainante per tutto il comparto turistico. Waterfront è un’anima vitale di Porto Cervo che non poteva mancare, sono sicuro che la sua funzione di richiamo per il pubblico incoraggerà e sosterrà la riapertura di tutte le altre attività della zona che potranno contare su una certezza in questo momento in cui c’è molta fragilità.

Insomma, Covid o non Covid l’estate è arrivata lo stesso, manteniamo le distanze, siamo prudenti, ma godiamocela tutta!