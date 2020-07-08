Sconto del 20% con Vueling, ma devi prenotare entro dopodomani: nuova offerta di Vueling, la compagnia low cost spagnola che collega la Sardegna a Barcellona con voli diretti, e i 3 aeroporti sardi a una marea di destinazioni in Europa con voli in connessione (che prevedono cioé uno scalo), utilizzando però sempre gli aeroporti più importanti delle città, evitandoci trasferimenti lunghi e comodi.

Codice sconto ENJOY20:

Bene, per le prime 100.000 prenotazioni effettuate da oggi al 10 luglio, per volare dal 3 agosto al 31 ottobre 2020, è possibile utilizzare il codice ENJOY20, per avere il 20% di sconto e un cambio volo gratuito.

La promozione non è cumulabile ed è valida per le tariffe Basic, Optima e Family. Per tutte le condizioni dell’offerta, per maggiori info su orari e date dei voli disponibili e per prenotare, vi consigliamo di andare sul sito di Vueling.

Rotte Vueling da e per la Sardegna:

Voli solo andata, i prezzi migliori si trovano ad ottobre, a settembre le migliori tariffe salgono di circa 10 euro. A luglio si trovano tariffe a 49,99 euro, sempre solo andata:

Cagliari-Barcellona , a partire da 29,99 euro

, a partire da 29,99 euro Olbia-Barcellona , a parire da 29,99 euro

, a parire da 29,99 euro Alghero-Barcellona, a partire da 24,99 euro

