Gonnesa, riattivato il servizio di parcheggio nelle spiagge di Plagemesu e Punta S’Arena: tra le spiagge meno conosciute in Sardegna ci sono quelle del golfo del Leone, in particolare sul litorale di Gonnesa, un lungo spiaggione che cambia nome diverse volte, da nord a sud parte come Fontanamare (o “Funtanamare“), diventa poi Plagemesu (spiaggia di mezzo), quindi Punta s’arena e infine Porto Paglia. Siamo nel sud ovest della Sardegna, tra Iglesias e Carbonia.

Le spiagge di Gonnesa:

La spiaggia è molto bella, con ampie dune nel retro dell’arenile e una folta pineta, Il tratto più selvaggio è quello più a sud , nella zona di Porto Paglia, dove si trova la ex-tonnara. La zona più frequentata è invece quella di Plagemesu, grazie anche alla pista ciclabile che la collega direttamente a Gonnesa.

La spiaggia è lunga e ampia, mai troppo affollata e ideale ai tempi del Covid-19 per mantenere le distanze. Il mare è pulito, l’acqua trasparente, il fondale degrada lentamente almeno all’inizio, la sabbia non è troppo fine e non si attacca al corpo.

La spiaggia diventa però difficile con il Maestrale, che qui soffia impetuoso, in questo caso meglio restare fuori dall’acqua. Anche col mare calmo occhio alle correnti, meglio non allontanarsi molto se non conoscete la spiaggia.

Plagemesu:

Più sicura la parte di Plagemesu, dove gli scogli affioranti a pochi metri da riva protteggono il bagnasciuga.

https://www.instagram.com/p/BKx1P4ZDsme/

Fontanamare e FuntanaBau:

L’accesso più a nord, quello di Funtanamare, è bloccato al momento dal crollo del ponte che attraversa il canale che porta al parcheggio. Più facile invece l’accesso da FuntanaBau, la dog beach che si trova all’estremità nord della spiaggia, alla quale si arriva dopo pochi metri di sterrato (lista dog beach Sardegna).

Servizi:

Ci sono i servizi base, inclusi ristoranti, pizzerie, lounge bar e paninoteche, anche mobili. Ci sono anche stabilimenti balneari e il servizio di salvataggio a mare su tutta la spiaggia da Portopaglia a Fontanamare, passando per Plagemesu e Sa Punta S’Arena.

Tariffe parcheggi spiagge Gonnesa:

Bene, questa lunga premessa per dirvi che anche quest’anno sono ripartiti i parcheggi a pagamento, dallo scorso 1° luglio 2020 infatti, i parcheggi di Plagemesu e Punta S’arena sono di nuovo in funzione. Vediamo subito le tariffe, che poi sono quelle dello scorso anno:

Tariffe residenti (inclusi gli abitanti di Musei e Iglesias):

2 euro per mezza giornata;

4 euro per tutto il giorno.

Tariffe non residenti:

3 euro per mezza giornata;

6 euro per tutto il giorno.

Si può arrivare anche in autobus sa Iglesias.

Mappa Spiagge Gonnesa:

Qui sotto le spiagge di Gonnesa sulla mappa stradale, qui invece la cartina delle spiagge dell’intero Sulcis Iglesiente.

Foto copertina: la foto copertina ritrae la spiaggia di Plagemesu ed è nostra.