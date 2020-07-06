La Maddalena, divieto di fumo e plastica monouso in spiaggia: il sindaco di La Maddalena, ha ricordato in un recente post su Facebook che già dallo scorso anno, in base all’ordinanza n°16 dell’ 11.06.2019 recante “disposizioni per contrastare l’aumento dei rifiuti in plastica e il divieto di fumo sulle isole minori, spiagge e pinete delle isole dell’arcipelago” è stato istituito il divieto di fumo in tutte le spiagge e il divieto di usare, distribuire e commercializzare materiali in plastica monouso ad uso alimentare (usa e getta).

Tali divieti si estendono a tutte le isole minori come ad esempio Caprera, Spargi, Budelli, Razzoli, Santa Maria e sono a tutt’oggi in vigore.

Divieto di fumare in spiagge, pinete e isole minori:

In buona sostanza non si può fumare su tutte le isole minori (tutte le isole dell’arcipelago tranne l’isola de La Maddalena), le pinete e le spiagge dell’arcipelago di La Maddalena (eccezion fatta per le aree private, pubbliche e/o in concessione presso le attività di somministrazione di alimenti e bevande, purché appositamente attrezzate con adeguata cartellonistica e impianti di raccolta dei mozziconi di sigaretta).

Questa è la cartina delle spiagge di La Maddalena e del suo arcipelago.

La Maddalena Plastic Free:

Inoltre non si possono utilizzare, fornire e commerciare beni in plastica monouso, non biodegradabile e non compostabile, utilizzati a fini alimentare, come ad esempio:

contenitori, piatti e bicchieri,

stoviglie, posate, palette, cannucce e cotton fioc,

sacchetti e buste,

ogni altro bene monouso ad uso alimentare.

Potete consultare l’ordinanza direttamente su Facebook, nel post del sindaco:

https://www.facebook.com/gruppocivico.montella/posts/2957704334285108

Domani inoltre, martedì 7 luglio 2020, sarà effettuato un ciclo di disinfestazione negli arenili di: Spiaggia di Bassa Trinità, Spiaggia del Morto, Spiaggia dello Strangolato, Spiaggia di Monti d’a Rena, Spiaggia del Cardellino, Spiaggia di Cala Garibaldi, Spiaggia dei Cani, Spiaggia di Cala degli Inglesi. Usate cautela.

Copyright: foto dal post sui social dell’amministrazione comunale.