Offerte Ryanair dalla Sardegna, andata e ritorno, a luglio e agosto 2020, da 19,98 euro: quando vi mostriamo le tariffe in offerta per i voli in aereo, queste sono di solito di sola andata. Perciò il dubbio che ci assale un po’ tutti è: “ok, ma quanto mi costerà poi il volo di rientro?“

Per questo motivo abbiamo rilevato i voli con tariffa di andata e ritorno in partenza da Cagliari e Alghero nel cuore dell’estate 2020, più precisamente nei mesi di luglio e agosto, per destinazioni sia nazionali che internazionali.

Le tariffe che seguono sono state da noi rilevate al momento di scrivere l’articolo, per viaggiare a luglio e agosto, con partenza e ritorno a Cagliari e Alghero, per viaggi tra gli 8 e gli 11 giorni, da effettuarsi a luglio e agosto 2020, viaggiando leggeri.

Le tariffe, son molto volatili, quindi potrebbero cambiare in ogni momento. Inoltre, per sfruttare l’offerta più conveniente serve un po’ di duttilità con le date di partenza e ritorno.

Offerte andata e ritorno da Cagliari da 40,90 euro (voli nazionali):

Cagliari- Milano Bergamo , in agosto, a partire da 40,90 euro (andata e ritorno)

Cagliari- Pisa , in agosto, a partire da 44,40 euro (andata e ritorno)

Cagliari- Venezia M.Polo , in agosto, a partire da 45,22 euro (andata e ritorno)

Cagliari- Verona , in agosto, a partire da 45,89 euro (andata e ritorno)

Cagliari- Roma Ciampino , in agosto, a partire da 49,58 euro (andata e ritorno)

Cagliari- Bologna , in agosto, a partire da 50,17 euro (andata e ritorno)

Cagliari- Cuneo , in agosto, a partire da 65,49 euro (andata e ritorno)

Cagliari- Trieste , in luglio, a partire da 77,24 euro (andata e ritorno)

Cagliari- Parma , in agosto, a partire da 86,37 euro (andata e ritorno)

Cagliari- Bari , in agosto, a partire da 97,28 euro (andata e ritorno)

, in agosto, a partire da 97,28 euro (andata e ritorno) Cagliari-Catania, in agosto, a partire da 121,48 euro (andata e ritorno)

Offerte andata e ritorno da Cagliari da 41,79 euro (voli internazionali):

Cagliari- Valencia (Spagna) in agosto, a partire da 41,79 euro (andata e ritorno)

Cagliari- Vienna (Austria)in agosto, a partire da 42,03 euro (andata e ritorno)

Cagliari- Budapest (Ungheria) in agosto, a partire da 45,15 euro (andata e ritorno)

Cagliari- Siviglia (Spagna) in agosto, a partire da 45,29 euro (andata e ritorno)

Cagliari- Karlsruhe / Baden-Baden (Germania)in agosto, a partire da 50,37 euro (andata e ritorno)

Cagliari- Parigi Beauvais (Francia) in agosto, a partire da 52,02 euro (andata e ritorno)

Cagliari- Breslavia (Polonia) in luglio, a partire da 52,89 euro (andata e ritorno)

Cagliari- Porto (Portogallo) in agosto, a partire da 53,22 euro (andata e ritorno)

Cagliari- Varsavia Modlin (Polonia) in agosto, a partire da 54,58 euro (andata e ritorno)

Cagliari- Cracovia (Polonia) in agosto, a partire da 55,99 euro (andata e ritorno)

Cagliari- Manchester (Regno Unito) in agosto, a partire da 56,28 euro (andata e ritorno)

Cagliari- Francoforte Hahn (Germania) in agosto, a partire da 61,54 euro (andata e ritorno)

Cagliari- Düsseldorf Weeze (Germania) in agosto, a partire da 67,84 euro (andata e ritorno)

Cagliari- Madrid (Spagna) in agosto, a partire da 71,85 euro (andata e ritorno)

Cagliari- Dublino (Irlanda) in agosto, a partire da 74,54 euro (andata e ritorno)

Cagliari- Bruxelles Charleroi (Belgio) in agosto, a partire da 79,98 euro (andata e ritorno)

Cagliari- Londra Stansted (Regno Unito) in agosto, a partire da 91,59 euro (andata e ritorno)

(Regno Unito) in agosto, a partire da 91,59 euro (andata e ritorno) Cagliari-Praga (Repubblica Ceca) in agosto, a partire da 133,39 euro (andata e ritorno)

Offerte andata e ritorno da Alghero da 27,98 euro (rotte nazionali):

Alghero- Milano Malpensa , in agosto, a partire da 27,98 euro (andata e ritorno)

Alghero- Milano Bergamo , in agosto, a partire da 39,25 euro (andata e ritorno)

Alghero- Pisa , in agosto, a partire da 44,04 euro (andata e ritorno)

, in agosto, a partire da 44,04 euro (andata e ritorno) Alghero-Bologna, in agosto, a partire da 53,70 euro (andata e ritorno)

Offerte andata e ritorno da Alghero da 19,98 euro (rotte internazionali):

Alghero- Vienna (Austria) in luglio, a partire da 19,98 euro (andata e ritorno)

Alghero- Memmingen (Germania) in agosto, a partire da 45,29 euro (andata e ritorno)

Alghero- Stoccarda (Germania) in luglio, a partire da 45,98 euro (andata e ritorno)

Alghero- Bratislava (Slovacchia) in agosto, a partire da 50,10 euro (andata e ritorno)

Alghero- Francoforte Hahn (Germania) in luglio, a partire da 55,98 euro (andata e ritorno)

Alghero- Londra Stansted (Regno Unito) in agosto, a partire da 86,99 euro (andata e ritorno)

(Regno Unito) in agosto, a partire da 86,99 euro (andata e ritorno) Alghero-Bruxelles Charleroi (Belgio) in agosto, a partire da 94,98 euro (andata e ritorno)

Per maggiori info e prenotazioni:

Per maggiori informazioni come orari dei voli, regole sui bagagli e sui rimborsi dei voli, preventivi e prenotazioni, vi rimandiamo sul sito di Ryanair.

Vi farà inoltre piacere sapere che Ryanair ha promesso di rimborsare entro la fine di luglio oltre il 90% dei passeggeri che hanno prenotato direttamente con Ryanair e che hanno richiesto un rimborso in contanti per i viaggi tra marzo e giugno 2020.