Alghero, partono le rotte di Volotea per l’Estate 2020: partono oggi le rotte per l’estate 2020 da e per la splendida cittadina catalana del nord ovest della Sardegna.

La compagnia low-cost spagnola infatti – specializzata nei collegamenti tra città di medie e piccole dimensioni e capitali europee – inaugura oggi i collegamenti da Alghero per Torino e Napoli (e viceversa), ai quali seguiranno a breve termine i voli per Genova, Venezia e Verona.

Offerte voli per Alghero da 9 euro:

Voli nazionali:

Genova · Alghero , da 9,00 euro (solo andata)

, da (solo andata) Napoli · Alghero , da 9,00 euro (solo andata)

, da (solo andata) Torino · Alghero , da 9,00 euro (solo andata)

, da (solo andata) Venezia · Alghero , da 9,00 euro (solo andata)

, da (solo andata) Verona · Alghero, da 9,00 euro (solo andata)

Voli internazionali:

Madrid · Alghero, da 51,39 euro (solo andata)

Così Valeria Rebasti, country manager di Volotea per l’Italia:

Siamo estremamente felici di inaugurare le rotte da Alghero per Torino e Napoli. Puntiamo a consolidare la nostra offerta domestica nello scalo, sostenendo il tessuto economico locale grazie al flusso di viaggiatori desiderosi di trascorrere qualche giorno in Sardegna. Con l’avvio dei nuovi voli e la ripartenza dei nostri collegamenti classici, rafforzeremo la connettività della Sardegna da cui sarà possibile decollare ancora più facilmente alla volta della penisola. Valeria Rebasti

Ricordo che Volotea serve tutti e 3 gli aeroporti sardi – Alghero, Cagliari e Olbia – con tante offerte!