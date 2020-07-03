Dog Beach di Turas, ecco la nuova spiaggia per cani di Bosa: una nuova spiaggia per cani si aggiunge in Sardegna per i tanti sardi e turisti che desiderano andare al mare con i propri amici a 4 zampe, evitando così di lasciarli sempre a casa. Il tratto di arenile individuata si trova sulla spiaggia di Turas, a partire dal fiumiciattolo che la attraversa, si estende fin sotto l’hotel omonimo.

Un tratto di spiaggia prevalentemente sabbioso, ampio e facilmente accessibile, come viene spiegato nell’apposito comunicato stampa del Comune. Personalmente non ci sono mai stato, ma guardando su Google maps ho notato numerose pietre, vedremo come verrà delimitata l’area. L’amministrazione comunale provvederà infatti alla segnaletica e alla delimitazione dell’area, oltre che al posizionamento di contenitori per le deiezioni degli animali e alla pulizia quotidiana della spiaggia aperta ai cani.

I padroni dei cani, o comunque i loro conduttori, dovranno portare museruola e guinzaglio, ma anche provvedere alla salute dell’animale (ombreggiatura, acqua, doccia rigorosamente senza detersivi), oltre a ripulire immediatamente l’arenile dalle deiezioni dei propri amici pelosetti. Sono ammessi solo i cani iscritti all’anagrafe caina e in regola con le vaccinazioni.

La spiaggia al momento è in fase di allestimento, non è chiarissimo il giorno in cui la dog beach aprirà. Per aggiornamenti vi consiglio la pagina Facebook del sindaco di Bosa.

Copyright: foto copertina da Google maps.