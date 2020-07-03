Rally Italia-Sardegna 2020 si svolgerà dal 29 ottobre al 1 novembre: a causa del Covid la tappa italiana del mondiale rally 2020 è slittata al prossimo autunno. E’ di adesso la notizia ufficiale della nuova data del Rally Italia Sardegna, che si svolgerà dal 29 ottobre al 1 novembre 2020.

La manifestazione, organizzata da Aci Sassari, si dividerà tra Alghero, Olbia e gli sterrati nel nord Sardegna. L’anno scorso vinse Dani Sordo.

Calendario Mondiale Rally Wrc 2020:

Dal 4 al 6 settembre 2020 – Estonia

Dal 24 al 27 settembre 2020 – Turchia

Dal 15 al 18 ottobre 2020 – Germania

Dal 29 ottobre al 1 novembre – Rally Italia Sardegna

Dal 19 al 22 novembre 2020 – Giappone

Classifica WRC:

Quella sarda sarà così la penultima prova del calendario del Mondiale Rally Wrc 2020 appena rimodulato. Prima della crisi dovuta al famigerato coronavirus si era riusciti a correre solo 3 tappe: Monte Carlo, Svezia e Messico.

In testa al mondiale rally al momento si trova Sebastien Ogier con 62 punti, seguito da Evans con 54 (entrambi su Toyota) e Neuville a 42 punti su Hyundai. Tutti e 3 i piloti attualmente sul podio hanno vinto una delle tappe fin qui disputate. Sono vicini anche Ronvapera con 40 e Tanak con 38 punti.

Copyright: foto copertina dal sito del mondiale rally WRC.