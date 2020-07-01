Sassari, nel 2020 non ci sarà la discesa dei Candelieri: adesso è confermato dopo la Cavalcata Sarda a Sassari salta anche la discesa dei Candelieri, niente Faradda quindi, ne dei piccoli, ne dei medi ne dei grandi candelieri, per una manifestazione entrata anche nel Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Saltate anche le cerimonie del Candeliere d’Oro, d’Argento e d’Oro special.

Il motivo è nelle misure di sicurezza atte a prevenire la diffusione del Covid quindi, non ci si può permettere che il giorno prima di Ferragosto ben 100 mila persone invadano le vie del centro storico di Sassari.

Anche se, a ben vedere, dopo che a Napoli decine di migliaia di tifosi si sono riversati per strada per festeggiare la Coppa Italia di calcio vinta dalla compagine partenopea sulla Juventus, per giunta senza mascherine, non si è registrato alcun picco nei contagi. Ma si sa “dura lex, sed lex“.

Si salva solo il voto di ringraziamento alla Madonna che ha protetto la città dalla peste nel 1652 e che verrà regolarmente sciolto, anche se ancora si discute sulle modalità. Solo ieri vi avevo dato la notizia che non si farà neanche l’Ardia di Santu Antine a Sedilo.

Copyright: Foto copertina di Gianni Careddu, diffusa con licenza CC BY-SA 3.0