B&B e case vacanza in Sardegna, ecco la guida con le regole anti-Covid!
B&B e case vacanza in Sardegna, ecco le regole anti-Covid: se anche voi avete o gestite una struttura ricettiva extralberghiera come un B&B o una casa vacanza, ma anche ostelli, affittacamere e agriturismo, forse vi state chiedendo cosa dovete fare di preciso per garantire la sicurezza dei vostri ospiti.
Oggi vi proponiamo la guida redatta dal Comune di Alghero , o meglio il “vademecum” (cioè un prontuario tascabile di nozioni relative a un determinato argomento), e dedicata proprio a titolari e gestori delle strutture ricettive extralberghiere, che contiene una summa delle linee guida e degli adempimenti previsti dalle norme nazionali e da quelle regionali in materia di svolgimento delle attività economiche:
- Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020;
- Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A02717) (GU Serie Generale n.126 del 17-05-2020) e successive modificazioni e integrazioni;
- Ordinanza N. 27 Del 2 Giugno 2020 del Presidente Della Regione Autonoma della Sardegna;
- Ordinanza N. 29 Del 14 Giugno 2020 del Presidente Della Regione Autonoma della Sardegna;
- Linee guida per la riapertura delle attività Economiche Produttive e Ricreative deliberate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 20/83/CR01/COV19.
Ulteriori misure potrebbero essere prese in seguito.
Scarica adesso la guida anti-Covid per le Strutture Extra-Alberghiere
Insomma in questa guida troverete una marea di suggerimenti utili a garantire ai vostri ospiti, a voi stessi e ai vostri collaboratori le migliori
condizioni di sicurezza sanitaria. Allo stesso tempo i turisti sapranno con esattezza cosa possono richiedere. Il fine è sempre lo stesso: cercare di contrastare e prevenire la diffusione epidemiologica da COVID-19.
La guida si articola in diversi punti:
- Cosa deve fare il titolare della struttura
- Cosa fare in caso di locazioni brevi
- Cosa fare in caso di somministrazione di alimenti e bevande agli ospiti
- Suggerimenti generali per le pulizie
- Cosa pulire e cosa disinfettare
E se uno degli ospiti dovesse avere la febbre?
E’ lo scenario che nessuno di noi vuole che si verifichi, ma che bisogna essere pronti e preparati a fronteggiare. Se uno dei vostri ospiti dovesse avere febbre, tosse o difficoltà respiratorie e si sospetta possa essere stato in stretto contatto con una persona affetta da malattia respiratoria Covid-19:
- Deve restare nella propria camera o in casa evitando contatti diretti con altre persone;
- Non deve recarsi al pronto soccorso o presso gli studi medici ma avvisare, possibilmente per telefono, il personale della struttura e chiamare o far chiamare uno dei seguenti numeri dalle 8 alle 20:
- Numero verde Protezione civile: 800 894 530
- Numero verde Sanità: 800 311 377
- Numero di pubblica utilità del Ministero della Salute: 1500
- Utilizzare i numeri di emergenza solo in caso di peggioramento dei sintomi o difficoltà respiratoria e in caso di effettiva impellente necessità:
- 112 Carabinieri
- 118 Centrale operativa della medicina di urgenza emergenza
Insomma, tante piccole misure e semplici regole affinché tutti noi possiamo goderci una vacanza serena e senza pensieri, in pieno relax.
Copyright: foto del placido mare di Villasimius rilasciata nel pubblico dominio dal suo autore su Pixabay.