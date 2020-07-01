B&B e case vacanza in Sardegna, ecco la guida con le regole anti-Covid!

B&B e case vacanza in Sardegna, ecco le regole anti-Covid: se anche voi avete o gestite una struttura ricettiva extralberghiera come un B&B o una casa vacanza, ma anche ostelli, affittacamere e agriturismo, forse vi state chiedendo cosa dovete fare di preciso per garantire la sicurezza dei vostri ospiti.

Oggi vi proponiamo la guida redatta dal Comune di Alghero , o meglio il “vademecum” (cioè un prontuario tascabile di nozioni relative a un determinato argomento), e dedicata proprio a titolari e gestori delle strutture ricettive extralberghiere, che contiene una summa delle linee guida e degli adempimenti previsti dalle norme nazionali e da quelle regionali in materia di svolgimento delle attività economiche:

Ulteriori misure potrebbero essere prese in seguito.

Scarica adesso la guida anti-Covid per le Strutture Extra-Alberghiere

Insomma in questa guida troverete una marea di suggerimenti utili a garantire ai vostri ospiti, a voi stessi e ai vostri collaboratori le migliori

condizioni di sicurezza sanitaria. Allo stesso tempo i turisti sapranno con esattezza cosa possono richiedere. Il fine è sempre lo stesso: cercare di contrastare e prevenire la diffusione epidemiologica da COVID-19.

La guida si articola in diversi punti:

Cosa deve fare il titolare della struttura

Cosa fare in caso di locazioni brevi

Cosa fare in caso di somministrazione di alimenti e bevande agli ospiti

Suggerimenti generali per le pulizie

Cosa pulire e cosa disinfettare

E se uno degli ospiti dovesse avere la febbre?

E’ lo scenario che nessuno di noi vuole che si verifichi, ma che bisogna essere pronti e preparati a fronteggiare. Se uno dei vostri ospiti dovesse avere febbre, tosse o difficoltà respiratorie e si sospetta possa essere stato in stretto contatto con una persona affetta da malattia respiratoria Covid-19:

Deve restare nella propria camera o in casa evitando contatti diretti con altre persone;

o in casa evitando contatti diretti con altre persone; Non deve recarsi al pronto soccorso o presso gli studi medici ma avvisare, possibilmente per telefono, il personale della struttura e chiamare o far chiamare uno dei seguenti numeri dalle 8 alle 20: Numero verde Protezione civile: 800 894 530 Numero verde Sanità: 800 311 377 Numero di pubblica utilità del Ministero della Salute: 1500 Utilizzare i numeri di emergenza solo in caso di peggioramento dei sintomi o difficoltà respiratoria e in caso d i effettiva impellente necessità : 112 Carabinieri 118 Centrale operativa della medicina di urgenza emergenza

Insomma, tante piccole misure e semplici regole affinché tutti noi possiamo goderci una vacanza serena e senza pensieri, in pieno relax.

Copyright: foto del placido mare di Villasimius rilasciata nel pubblico dominio dal suo autore su Pixabay.