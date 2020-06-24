Farrizza Dog Beach a Porto Torres: anche Porto Torres ha la sua dog beach, è la spiaggia della Farrizza, che anche quest’anno sarà dedicata agli amici a quattro zampe. Il sindaco Sean Wheeler ha infatti appena firmato ieri l’ ordinanza numero 42 del 23 giugno 2020) che istituisce la spiaggia aperta ai cani di Porto Torres per la stagione estiva 2020.

Potete controllare qui l’elenco delle dog beach della Sardegna.

Orari d’accesso:

L’accesso all’arenile sarà consentito dalle ore 8,00 del mattino alle ore 20,00 della sera, nel periodo compreso tra il 27 giugno e il 30 settembre del 2020. E’ ovviamente possibile, per gli animali e i loro padroni, fare il bagno nello specchio acqueo antistante alla zona riservata.

Regole sanitarie e di igiene:

Per motivi di sicurezza, potranno accedere all’arenile non più di 5 o 6 cani per volta. Come potete vedere dalla foto copertina infatti, la spiaggia è piuttosto piccola.

I cani devono regolarmente iscritti all’anagrafe canina, clinicamente sani e di almeno tre mesi di età, in possesso della documentazione sanitaria attestante la vaccinazione contro le più comuni malattie infettive.

Le deiezioni dovranno essere immediatamente rimosse e riposte negli appositi contenitori.

Dog Beach senza servizi:

La spiaggia non è dotata di ombreggio, acqua e servizio di salvataggio. Sarà quindi cura del conduttore del cane creare zone d’ombra e provvedere alla fornitura di acqua per l’abbeverata e la docciatura senza far uso di detergenti. A tal proposito ecco alcuni oggetti utili per le vacanze con i propri amici pelosetti:

Guinzaglio e museruola:

L’ accesso degli animali in spiaggia deve avvenire sempre con l’uso del guinzaglio corto, di lunghezza non superiore a 1,5 metri.

deve avvenire sempre con l’uso del guinzaglio corto, di lunghezza non superiore a 1,5 metri. Il conduttore del cane deve portare con se la museruola , da utilizzarsi in caso di necessità o su richiesta delle forze dell’ordine.

, da utilizzarsi in caso di necessità o su richiesta delle forze dell’ordine. L’ uso del guinzaglio e della museruola diventano obbligatori per i cani con caratteristiche caratteriali difficili;

diventano obbligatori per i cani con caratteristiche caratteriali difficili; E’ vietato l’ingresso invece ai cani palesemente aggressivi e a quelli iscritti nel registro dei cani impegnativi dell’Asl.

e a quelli iscritti nel registro dei cani impegnativi dell’Asl. E’ vietata la sosta dei cani al di fuori delle aree autorizzate.

Proprietari, accompagnatori e conduttori:

I proprietari (o conduttori) devono essere maggiorenni e in possesso di un documento di identità.

L’accompagnatore, in caso di controllo, dovrà dunque esibire la documentazione richiesta per l’accesso alla spiaggia per cani. In caso contrario sarà sanzionato e dovrà lasciare l’area.

Multe dai 100 ai 1000 euro:

A vigilare sulla dog beach saranno la Polizia Locale e la Compagnia Barracellare del Comune di Porto Torres, le sanzioni vanno dai 100 ai mille euro.

Spiaggia di Farrizza sulla mappa:

La spiaggia di Farrizza si trova a est di Porto Torres, in direzione di Platamona, dopo la chiesetta di Balai Lontano e poco prima della spiaggia e torre di Abbacurrente.