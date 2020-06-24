Trenino Verde riparte nel 2020, ecco come prenotare su tutte le tratte: la notizia è ufficiale, le diverse tratte stanno man mano entrando in funzione, incluse quelle che sono al momento ancora chiuse.

E così dalle news istituzionali degli ultimi giorni si scopre che il primo viaggio sulla linea tra Tempio e Palau si svolgerà mercoledì 1 luglio 2020, mentre le tratte ferroviarie Arbatax-Gairo e Bosa Marina-Tinnura ripartiranno dal 4 luglio 2020.

Tratte, viaggi e tariffe del Trenino Verde nell’estate 2020:

La rete storica del Trenino Verde, si sviluppa per un totale di circa 438 chilometri e collega tra loro quasi tutte le zone geografiche dell’Isola, permettendo ai turisti di conoscere i paesaggi unici della Sardegna e di godersi un viaggio “slow“, ai ritmi dell’inizio del secolo scorso.

I mitici trenini infatti, avanzano lentamente, sulle linee a scartamento ridotto che penetrano verso l’interno della Sardegna, tra spettacolari viadotti e gallerie, in mezzo a una vegetazione lussureggiante, permettendo di conoscere angoli ancora selvaggi della nostra isola.

I trenini attraversano territori di grande pregio ambientale, storico e naturalistico, tanto da essere considerata la “ferrovia più bella del mondo” anche da Fulco Pratesi, Presidente Onorario WWF Italia.

Tutte le rotte del Trenino Verde (clicca sui link per prenotare):

Non tutte le tratte sono già attive e sono quindi prenotabili. Quando aprite il link scorrete il calendario fino a trovare una data disponibile. AGGIORNATO.

Palau-Tempio

Bosa Marina-Tinnura

Mandas-Laconi

Mandas-Seui

Arbatax-Gairo

Prezzi dei biglietti:

Le tariffe che seguono sono solo andata.

Tariffe : Adulti 15 euro, Ragazzi dai 4 ai 16 anni non compiuti 8 euro, Cani 5 euro.

: Per la Mandas-Laconi e la Bosa-Tinnura : Adulti 12 euro, Ragazzi dai 4 ai 16 anni non compiuti 6 euro, Cani 5 euro.

:

Le corse vengono gestite da Arst, l’Azienda regionale sarda dei Trasporti.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Sito ufficiale del Trenino Verde della Sardegna.

Copyright: La foto copertina è di giorgio winklers – Alcuni diritti sono riservati