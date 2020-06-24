Sardegna, aumentano i voli in continuità territoriale per l’estate: nuovo aumento nelle frequenze dei voli in continuità territoriale fra la Sardegna e il continente, o meglio ancora fra i 3 aeroporti sardi e gli scali di Roma Fiumicino e Milano Malpensa.

Milano Linate o Milano Malpensa?

La rotta su Milano da protocollo doveva atterrare a Milano Linate, ma essendo ancora chiuso in seguito all’emergenza Covid (in pratica la Sea risparmia sui costi di gestione tenendo aperto un solo scalo finché il traffico rimane basso, a discapito della comodità dei passeggeri, specie quelli sardi), fino alla riapertura i voli saranno dirottati su Malpensa. Vi terremo aggiornati.

Aumento voli in continuità territoriale di Alitalia:

Sebbene le rotte per la Sardegna gestite da Alitalia facciano registrare il 67% di prenotazioni in meno nel periodo luglio-ottobre 2020 rispetto ad un anno fa, la compagnia ha deciso di incrementare la frequenza dei voli avvicinandosi significativamente alla capacità a quella prevista dal Bando della Continuità Territoriale

Sulla rotta Cagliari-Roma si passerà dagli attuali 8 voli al giorno (fra andate e ritorni) a 10 servizi giornalieri dal 25 giugno, a 16 voli al giorno nei mesi di luglio e agosto, 14 a settembre e 12 nel mese di ottobre.

si passerà dagli attuali 8 voli al giorno (fra andate e ritorni) a 10 servizi giornalieri dal 25 giugno, a 16 voli al giorno nei mesi di luglio e agosto, 14 a settembre e 12 nel mese di ottobre. Sulla tratta Cagliari-Milano il numero delle frequenze crescerà dagli attuali 6 voli al giorno (fra andate e ritorni) a 8 servizi giornalieri dal 25 giugno, 16 voli al giorno nei mesi di luglio e agosto, 14 a settembre e 8 nel mese di ottobre.

il numero delle frequenze crescerà dagli attuali 6 voli al giorno (fra andate e ritorni) a 8 servizi giornalieri dal 25 giugno, 16 voli al giorno nei mesi di luglio e agosto, 14 a settembre e 8 nel mese di ottobre. Sulla tratta Alghero-Roma , l’offerta di servizi aerei crescerà dagli attuali 4 voli al giorno (fra andate e ritorni) a 6 servizi giornalieri a luglio, agosto e settembre; a ottobre saranno operativi 4 voli giornalieri.

, l’offerta di servizi aerei crescerà dagli attuali 4 voli al giorno (fra andate e ritorni) a 6 servizi giornalieri a luglio, agosto e settembre; a ottobre saranno operativi 4 voli giornalieri. Sulla rotta Alghero-Milano si passerà dagli attuali 4 voli al giorno (fra andate e ritorni) a 6 voli giornalieri a luglio e ad agosto; nei mesi di settembre e ottobre saranno attivi su questa rotta 4 servizi giornalieri.

si passerà dagli attuali 4 voli al giorno (fra andate e ritorni) a 6 voli giornalieri a luglio e ad agosto; nei mesi di settembre e ottobre saranno attivi su questa rotta 4 servizi giornalieri. Sulla linea Olbia-Roma il numero dei voli sarà incrementato dagli attuali 4 servizi giornalieri (fra andate e ritorni) a 8 voli al giorno a luglio e ad agosto e 6 a settembre; a ottobre saranno operativi 4 servizi giornalieri.

il numero dei voli sarà incrementato dagli attuali 4 servizi giornalieri (fra andate e ritorni) a 8 voli al giorno a luglio e ad agosto e 6 a settembre; a ottobre saranno operativi 4 servizi giornalieri. Sulla rotta Olbia-Milano, Alitalia ha previsto un aumento dei voli giornalieri dagli attuali 6 (fa andate e ritorni) a 10 servizi al giorno nei mesi di luglio e agosto; a settembre saranno garantiti 6 voli quotidiani e a ottobre 4.

Per maggiori informazioni e prenotazioni:

Per conoscere gli orari dei voli, scoprire le tariffe ed effettuare le vostre prenotazioni, vi consigliamo di consultare il sito ufficiale di Alitalia.