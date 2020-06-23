Voli annullati, l’Enac pronta a multare le compagnie aeree che offrono solo il voucher: più che il Covid-19, lo spauracchio di questo inizio estate sta diventando la paura di vedersi cancellato un volo già prenotato, senza trovarne un altro a tariffe ragionevoli per le stesse date e obbligandoci di conseguenza, a rivedere le nostre vacanze. Un fenomeno che sta interessando tutta Europa, con le compagnie aeree che, in molti casi, non offrono neanche il rimborso del biglietto, ma solamente l’erogazione di un voucher.

Il richiamo dell’ENAC alle compagnie:

L’ENAC (l’ “Ente nazionale per l’Aviazione Civile“, in pratica l’autorità italiana di regolamentazione tecnica, certificazione e vigilanza nel settore dell’aviazione civile sottoposta al controllo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) però vuole vederci chiaro. ENAC che già il 18 giugno scorso aveva richiamato le compagnie aeree al rispetto della normativa europea vigente in materia di cancellazione dei voli e rimborso dei biglietti aerei, senza approfittare indebitamente della legislazione d’emergenza varata quando i voli venivano purtroppo annullati a causa del Covid:

In merito alle numerose segnalazioni relative a cancellazioni di voli, l’Ente nazionale per l’Aviazione Civile rende noto di avere richiamato i vettori operanti in Italia al rispetto del Regolamento comunitario n. 261 del 2004 che tutela i passeggeri nei casi di ritardi, cancellazioni, overbooking e mancata informativa. Infatti, dato che a partire dal 3 giugno u.s. sono state rimosse le restrizioni alla circolazione delle persone fisiche all’interno del territorio nazionale e nell’area europea, Schengen, Regno Unito e Irlanda del Nord, le cancellazioni operate da tale data non sembrano possano essere ricondotte, salvo casi specifici, a cause determinate dal Covid-19 (come da art. 88 bis della L. 24 aprile 2020, n. 27), ma a scelte imprenditoriali. Pertanto, ferma restando la facoltà per i vettori di cancellare i voli programmati, la normativa applicabile è il Regolamento Comunitario n. 261 del 2004, che prevede, per le cancellazioni, l’informativa al passeggero, la riprotezione, il rimborso del prezzo del biglietto (non la corresponsione del voucher) e la compensazione, ove dovuta. Comunicato Enac 18 giugno 2020

In pratica, le compagnie aeree stanno applicando la legge che ha convertito il decreto “Cura Italia” e che, fino al 30 settembre 2020, consente loro di erogare solo un voucher in caso di volo cancellato per Coronavirus e non il rimborso.

Ma poiché dal 3 giugno scorso sono state rimosse le restrizioni alla circolazione delle persone fisiche all’interno del territorio nazionale e nell’area europea Schengen, Regno Unito e Irlanda del Nord, le cancellazioni dei voli non sono più giustificate, tranne rare occasioni, dal rischio Covid. Bensì spiega l’ENAC:

Sembrerebbero operate da scelte commerciali e imprenditoriali dei vettori.

Partite le istruttorie sulle compagnie che continuano anon offrire rimborsi:

Bene, dopo l’avvertimento ora l’ENAC sta passando alle vie di fatto, infatti sono partite le istruttorie per quelle compagnie che stanno continuando a cancellare voli usando il Covid come pretesto.

Sono possibili delle sanzioni alle compagnie aeree che non avessero rispettato il già citato “Regolamento comunitario di tutela dei passeggeri“, che abbiamo visto sopra e che prevede il rimborso del biglietto in caso di cancellazione del volo e non certo il voucher.

Esultano anche le associazioni dei consumatori, in questo momento lo scopo primario – a nostro vedere – è quello di fermare la cancellazione di nuovi voli.

Vi terremo aggiornati.