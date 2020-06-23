Sardegna Produce a Mandas, il 4 e 5 luglio 2020. Tornano gli eventi in Sardegna!

Sardegna Produce a Mandas, il 4 e 5 luglio 2020: vi avevamo parlato della ripresa degli eventi in Sardegna dopo la pubblicazione delle linee guida per le manifestazioni, le sagre e i mercatini. Bene, dopo la già annunciata prima tappa della “Festa del Gusto a Capoterra“ dal 9 al 12 luglio 2020, si arriva un’altra bella notizia. Nel weekend precedente, si terrà a Mandas, in Trexenta, nel sud Sardegna, la manifestazione “Sardegna produce“.

Cosa è Sardegna Produce?

Così spiegano gli organizzatori:

Sardegna Produce è un mercatino itinerante per i Comuni della Sardegna dove in bianchi gazebo, tutti con elemento distintivo la bandiera dei quattro mori, troverai il 100% di prodotti agroalimentari (micro aziende) e lavori artigianali sardi. Un mercato serale della durata di due giorni dove verranno creati momenti di convivialità con dei piccoli laboratori per bambini, il laboratorio di pittura (“Scorci di Sardegna”), il laboratorio del pane, dei dolci tradizionali e laboratori artigianali.

Un evento in sicurezza ai tempi del Covid:

Da annotare come la manifestazione adotterà le più scrupolose attenzioni e misure di sicurezza in materia di prevenzione sanitaria anti-Covid. Anche noi siamo chiamati a fare la nostra parte, restando a casa se abbiamo la febbre o sintomi assimilabili a quelli del Covid, sanificando le mani, mantenendo la distanza di 1 metro dai non congiunti ed evitando gli assembramenti. Si ricorda anche l’uso della mascherina.

A presto per maggiori info, orari e programma.

Dove dormire a Mandas:

Per dormire in quello che fu l’orgoglioso e importante Ducato di Mandas, potete usufruire di diverse strutture ricettive. Ecco le offerte last minute per dormire in paese nel prossimo weekend (ricordo che la manifestazione sarà il 4 e 5 luglio 2020):

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Infoline dedicata agli espositori e ai comuni che volessero ospitare la manifestazione sul proprio territorio:

070680722 (orari ufficio)

3924188415 (solo WhatsApp)

Mandas sulla mappa della Sardegna:

Rimani aggiornato sugli eventi in Sardegna, seguici anche su Facebook e Twitter.