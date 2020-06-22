La Casa di Garibaldi a Caprera riapre il 24 giugno 2020, ecco tutte le novità e gli orari di apertura, consigliata la prenotazione: riapre dopodomani, mercoledì 24 giugno 2020, la casa museo di Giuseppe Garibaldi a Caprera, nell’arcipelago parco de La Maddalena.

I Musei Garibaldini di Caprera (questo il nome ufficiale), riaprono quindi dopo la chiusura dovuta all’emergenza Covid-19 e al conseguente lockdown. Tante le novità, sia multimediali che per la nostra sicurezza, vediamole assieme.

Tutte le novità dei Musei Garibaldini:

La nuova modalità di visita prevede incontri scaglionati di 15 persone ogni 15 minuti, che potranno svolgere autonomamente il percorso obbligato, grazie al supporto di cartelli didascalici completi di approfondimenti QR- CODE, in lingua italiana e inglese, accessibili tramite il proprio smartphone.

Si potrà anche passeggiare per i sentieri lievemente tracciati, visitare la stalla, la casa, il piccolo cimitero e le barche, rivivere la vita di Giuseppe Garibaldi a Caprera. Ricordo che i giardini della casa bianca di Garibaldi sono stati inseriti tra i più importanti parchi italiani e che la vita l’ “Eroe dei due mondi”, include anche momenti meno conosciuti al grande pubblico, come il Garibaldi agricoltore.

Da non perdere i ricordi di battaglia e i cimeli della vita di Garibaldi, dalla celebre camicia rossa, a sciabole e fucili. Particolarmente commovente la visita alla stanza in cui morì 2 giugno del 1882, aveva 75 anni.

Regole di sicurezza:

Per visitare i Musei Garibaldini in sicurezza è necessario attenersi scrupolosamente alle seguenti regole:

effettuare la misurazione della temperatura corporea che non deve essere superiore ai 37.5 gradi,

igienizzare le mani all’ingresso del Museo presso i dispenser messi a disposizione dell’utenza

indossare obbligatoriamente la mascherina per tutto il periodo di permanenza al Museo,

evitare gli assembramenti (i gruppi organizzati o comitive non possono eccedere il numero di 15 persone),

rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro.

Orario d’apertura:

Il museo è aperto da martedì a domenica, dalle ore 8,30 del mattino alle ore 14,00 del pomeriggio, ultimo ingresso alle ore 13,15. Chiuso tutti i lunedì.

Ingresso cadenzato: 15 persone ogni 15 minuti.

Si consiglia la prenotazione al numero: 335.7505401

Per maggiori info ed eventuali aggiornamenti consigliamo la pagina Facebook del museo Garibaldino.

Posizione dei Musei Garibaldini a Caprera: