Sardegna, arriva il caldo, punte di 34/35 gradi tra martedì e mercoledì: diciamolo pure, finora è stato un giugno insolitamente fresco e molto ventoso. Le cose però da oggi cambiano, subito dopo il solstizio d’estate ecco infatti arrivare la bella stagione, con temperature in salita, fino ad arrivare oltre la media. Confermate in pieno le previsioni dell’Aeronautica Militare per il mese di giugno che vi avevamo proposto a inizio mese.

Gli esperti infatti ci dicono che già da oggi l’alta pressione sarà protagonista sulla Sardegna e sulle regioni del nord Italia, con temperature in salita che dovrebbero raggiungere il picco tra martedì e mercoledì con ben 34/35 gradi di massima nelle zone interne occidentali della nostra isola.

Farà più fresco in spiaggia, grazie alla sempre maggiore ventilazione garantita dal mare. Insomma, sarà la prima settimana davvero estiva.

Quanto durerà? Non si sa di preciso, ma dopo un paio di giorni più freschi, dovrebbe fare molto caldo anche nel prossimo weekend, ultimo fine settimana di giugno, quando l’alta pressione interesserà soprattutto le regioni tirreniche, Sud e Isole Maggiori. Secondo il centro meteo dell’Aeronautica Militare farà un caldo sopra la media fino alla prima settimana di luglio (inclusa).

Ricordo però che le previsioni meteo possono dirsi affidabili sono fino a 3 giorni, oltre i quali è difficile essere precisi, pur potendo ancora cogliere le tendenze di fondo.

Insomma, buona Sardegna a tutti!

