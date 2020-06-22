Volotea, bagaglio a mano in cabina solo con imbarco prioritario!
Volotea, bagaglio a mano in cabina solo se si acquista l’imbarco prioritario: Volotea cambia la sua policy sul bagaglio a mano, che potrà viaggiare in cabina solo se ha le giuste misure e si compera l’imbarco prioritario. Così si legge infatti sul sito di Volotea, nella sezione bagaglio:
Al fine di ridurre la mobilità in aeroporto e in cabina e in conformità con le normative delle autorità sanitarie, a partire dal 17 giugno 2020, se non si dispone del servizio di imbarco prioritario, sarà necessario depositare il bagaglio a mano (55x40x20 cm) gratuitamente al banco prima di dirigersi alla porta d’imbarco.
Non cambia nulla se sei già membro di Megavolotea Plus in quanto è un servizio incluso. Stessa cosa se mentre effettui la prenotazione acquisti Combo Plus. Altrimenti il costo dell’imbarco prioritario con Volotea, da listino prezzi, parte da 5 euro.
E chi non ha l’imbarco proritario?
Tutti possono portare in cabina una piccola borsa che si possa riporre nel sedile di fronte (dimensione massima 35 x 20 x 20cm).
Semmai, ricordati di imbarcare gratuitamente il bagaglio a mano al banco del check-in prima di recarti al gate d’imbarco. Se il tuo bagaglio supera i limiti di grandezza o peso (10kg), dovrai pagare ulteriori 60 euro.
Ecco qualche bagaglio a misura:
Ma cosa è Imbarco Prioritario?
Così viene spiegato sul sito della compagnia:
- L’Imbarco prioritario è un servizio che viene aggiunto a pagamento alla tua prenotazione e ti offre la possibilità di essere tra i primi a imbarcarti e ti assicura che il bagaglio a mano sia con te in cabina;
- Quando inizia l’imbarco, il personale aeroportuale effettuerà una chiamata per i passeggeri che dispongano di questo servizio, indicato sulla carta d’imbarco con “Imbarco prioritario”. Ricorda che devi portare con te in aeroporto la carta d’imbarco, stampata o nel tuo dispositivo mobile;
- Puoi aggiungere l’Imbarco prioritario alla tua prenotazione in qualunque momento fino a 2 ore e 30 minuti prima della partenza.
Offerte per la Sardegna:
Queste sono le offerte del momento sulle rotte di Volotea da e per la Sardegna.