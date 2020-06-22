Volotea, bagaglio a mano in cabina solo se si acquista l’imbarco prioritario: Volotea cambia la sua policy sul bagaglio a mano, che potrà viaggiare in cabina solo se ha le giuste misure e si compera l’imbarco prioritario. Così si legge infatti sul sito di Volotea, nella sezione bagaglio:

Al fine di ridurre la mobilità in aeroporto e in cabina e in conformità con le normative delle autorità sanitarie, a partire dal 17 giugno 2020, se non si dispone del servizio di imbarco prioritario, sarà necessario depositare il bagaglio a mano (55x40x20 cm) gratuitamente al banco prima di dirigersi alla porta d’imbarco.