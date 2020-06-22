La Sardegna sotto sopra nella foto spaziale della NASA!
La Sardegna sotto sopra nella foto dallo spazio della NASA: c’è tutta la magia dello spazio nella foto scattata dalla stazione orbitante ISS e pubblicata sul profilo Instagram della Nasa. C’è la Sardegna sotto sopra, assieme alla Corsica, inondata dai raggi del sole, che si riflettono sulle regioni montuose dell’isola, sui rari specchi d’acqua dolce, sul mar Mediterraneo e, sullo sfondo, in alto, persino sul Sahara.
L’intensità della luce solare dipende dall’angolo del Sole rispetto al percorso dell’orbita della stazione spaziale e al punto di vista dell’astronauta.
Si notano in particolare i colori più scuri dovuti al clima mediterraneo, in contrasto con quelli più chiari delle zone desertiche dell’interno del nord Africa. Spettacolari, infine, le formazioni nuvolose.
Ma anche senza informazioni tecniche questa foto rimane suggestiva e favolosa.