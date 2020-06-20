Cagliari, ripartono i voli con Ryanair, offerte da 9,99 euro!
Cagliari, ripartono i voli con Ryanair, offerte da 9,99 euro: ripartono domani, domenica 21 giugno 2020, i voli della compagnia low cost irlandese Ryanair da e per l’aeroporto di Cagliari. Ricordo che, per arrivare in Sardegna occorre prima registrarsi sul sito della Regione Sardegna oppure tramite l’app Sardegna Sicura.
Ryanair collegherà Cagliari durante l’estate 2020 con:
- Italia: Milano Bergamo, Roma Ciampino, Bologna, Pisa, Treviso, Catania, Verona, Bari, Cuneo, Parma, Trieste.
- Europa: Londra-Stansted, Madrid, Valencia, Bruxelles, Francoforte, Budapest, Parigi, Dublino, Cracovia, Manchester, Düsseldorf, Baden-Baden, Porto, Siviglia, Varsavia e Breslavia.
I voli ripartiranno per tappe:
Ma non solo negli ultimi giorno ripartiti i collegamenti Volotea per Verona e Venezia e i nuovi voli di Air Dolomiti.
Offerte Ryanar da Cagliari:
I posti a queste tariffe sono limitati, abbiamo inserito solo le offerte suggerite per luglio, agosto e settembre. Perciò se qualche rotta dovesse mancare, è questo il motivo. In compenso abbiamo inserito anche i voli in connessione (per i quali cioè è necessario uno scalo) e collegamenti, come quello per Atene (in connessione), che dovrebbe partire in agosto. Si applicano termini e condizioni e tutte le tariffe sono soggette a disponibilità.
Nessuna penale per il cambio: Questa offerta è valida solo per prenotazioni effettuate dopo il 10 giugno per viaggi di luglio e agosto. La differenza tariffaria sarà comunque applicata.
Rotte nazionali:
- Cagliari-Milano Bergamo, in agosto, da 12,99 euro (solo andata)
- Cagliari-Bologna, in giugno, da 14,99 euro (solo andata)
- Cagliari-Cuneo, in luglio, da 14,99 euro (solo andata)
- Cagliari-Parma, in luglio, da 14,99 euro (solo andata)
- Cagliari-Pisa, in luglio, da 14,99 euro (solo andata)
- Cagliari-Roma (Ciampino), in luglio, da 14,99 euro (solo andata)
- Cagliari-Verona, in luglio, da 14,99 euro (solo andata)
- Cagliari-Trieste, in luglio, da 16,49 euro (solo andata)
- Cagliari-Catania, in settembre, da 26,39 euro (solo andata)
- Cagliari-Venezia M.Polo, in settembre, da 29,69 euro (solo andata)
Rotte internazionali:
- Cagliari-Londra (Stansted, Regno Unito), in luglio, da 9,99 euro (solo andata)
- Cagliari-Parigi (Beauvais, Francia), in luglio, da 9,99 euro (solo andata)
- Cagliari-Karlsruhe / Baden-Baden (Germania), in luglio, da 21,84 euro (solo andata)
- Cagliari-Düsseldorf (Weeze) (Germania), in luglio, da 22,64 euro (solo andata)
- Cagliari-Manchester (Regno Unito), in agosto, da 22,64 euro (solo andata)
- Cagliari-Valencia (Spagna), in agosto, da 23,52 euro (solo andata)
- Cagliari-Budapest (Ungheria), in luglio, da 23,99 euro (solo andata)
- Cagliari-Francoforte (Hahn) (Germania), in luglio, da 23,99 euro (solo andata)
- Cagliari-Vienna (Austria), in luglio, da 24,99 euro (solo andata)
- Cagliari-Siviglia (Spagna), in agosto, da 25,32 euro (solo andata)
- Cagliari-Breslavia (Polonia), in luglio, da 25,99 euro (solo andata)
- Cagliari-Varsavia (Modlin, Polonia), in luglio, da 25,99 euro (solo andata)
- Cagliari-Cracovia (Polonia), in luglio, da 26,99 euro (solo andata)
- Cagliari-Porto (Portogallo), in luglio, da 26,99 euro (solo andata)
- Cagliari-Bruxelles (Charleroi, Belgio), in luglio, da 27,84 euro (solo andata)
- Cagliari-Madrid (Spagna), in settembre, da 27,99 euro (solo andata)
- Cagliari-Atene (Grecia), in settembre, da 36,79 euro (solo andata)
- Cagliari-Dublino (Irlanda), in luglio, da 37,99 euro (solo andata)
- Cagliari-Edimburgo (Regno Unito), in settembre, da 39,79 euro (solo andata)
- Cagliari-Prague (Repubblica Ceca), in agosto, da 39,79 euro (solo andata)
- Cagliari-Barcellona El Prat (Spagna) in ottobre, da 52,43 euro (solo andata)
- Cagliari-Amburgo (Germania) in agosto, da 52,80 euro (solo andata)
- Cagliari-Malta, in agosto, da 53,80 euro (solo andata)
Per maggiori info su tariffe e orari:
E per prenotazioni, andate sul sito di Ryanair.