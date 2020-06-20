Cagliari, ripartono i voli con Ryanair, offerte da 9,99 euro: ripartono domani, domenica 21 giugno 2020, i voli della compagnia low cost irlandese Ryanair da e per l’aeroporto di Cagliari. Ricordo che, per arrivare in Sardegna occorre prima registrarsi sul sito della Regione Sardegna oppure tramite l’app Sardegna Sicura.

Ryanair collegherà Cagliari durante l’estate 2020 con:

Italia : Milano Bergamo, Roma Ciampino, Bologna, Pisa, Treviso, Catania, Verona, Bari, Cuneo, Parma, Trieste.

: Milano Bergamo, Roma Ciampino, Bologna, Pisa, Treviso, Catania, Verona, Bari, Cuneo, Parma, Trieste. Europa: Londra-Stansted, Madrid, Valencia, Bruxelles, Francoforte, Budapest, Parigi, Dublino, Cracovia, Manchester, Düsseldorf, Baden-Baden, Porto, Siviglia, Varsavia e Breslavia.

Ma non solo negli ultimi giorno ripartiti i collegamenti Volotea per Verona e Venezia e i nuovi voli di Air Dolomiti.

Offerte Ryanar da Cagliari:

I posti a queste tariffe sono limitati, abbiamo inserito solo le offerte suggerite per luglio, agosto e settembre. Perciò se qualche rotta dovesse mancare, è questo il motivo. In compenso abbiamo inserito anche i voli in connessione (per i quali cioè è necessario uno scalo) e collegamenti, come quello per Atene (in connessione), che dovrebbe partire in agosto. Si applicano termini e condizioni e tutte le tariffe sono soggette a disponibilità.

Nessuna penale per il cambio: Questa offerta è valida solo per prenotazioni effettuate dopo il 10 giugno per viaggi di luglio e agosto. La differenza tariffaria sarà comunque applicata.

Rotte nazionali:

Cagliari- Milano Bergamo , in agosto, da 12,99 euro (solo andata)

, in agosto, da 12,99 euro (solo andata) Cagliari- Bologna , in giugno, da 14,99 euro (solo andata)

, in giugno, da 14,99 euro (solo andata) Cagliari- Cuneo , in luglio, da 14,99 euro (solo andata)

, in luglio, da 14,99 euro (solo andata) Cagliari- Parma , in luglio, da 14,99 euro (solo andata)

, in luglio, da 14,99 euro (solo andata) Cagliari- Pisa , in luglio, da 14,99 euro (solo andata)

, in luglio, da 14,99 euro (solo andata) Cagliari- Roma (Ciampino ), in luglio, da 14,99 euro (solo andata)

), in luglio, da 14,99 euro (solo andata) Cagliari- Verona , in luglio, da 14,99 euro (solo andata)

, in luglio, da 14,99 euro (solo andata) Cagliari- Trieste , in luglio, da 16,49 euro (solo andata)

, in luglio, da 16,49 euro (solo andata) Cagliari- Catania , in settembre, da 26,39 euro (solo andata)

, in settembre, da 26,39 euro (solo andata) Cagliari-Venezia M.Polo, in settembre, da 29,69 euro (solo andata)

Rotte internazionali:

Cagliari- Londra (Stansted, Regno Unito), in luglio, da 9,99 euro (solo andata)

(Stansted, Regno Unito), in luglio, da 9,99 euro (solo andata) Cagliari- Parigi (Beauvais, Francia), in luglio, da 9,99 euro (solo andata)

(Beauvais, Francia), in luglio, da 9,99 euro (solo andata) Cagliari- Karlsruhe / Baden-Baden (Germania), in luglio, da 21,84 euro (solo andata)

/ Baden-Baden (Germania), in luglio, da 21,84 euro (solo andata) Cagliari- Düsseldorf (Weeze) (Germania), in luglio, da 22,64 euro (solo andata)

(Weeze) (Germania), in luglio, da 22,64 euro (solo andata) Cagliari- Manchester (Regno Unito), in agosto, da 22,64 euro (solo andata)

(Regno Unito), in agosto, da 22,64 euro (solo andata) Cagliari- Valencia (Spagna), in agosto, da 23,52 euro (solo andata)

(Spagna), in agosto, da 23,52 euro (solo andata) Cagliari- Budapest (Ungheria), in luglio, da 23,99 euro (solo andata)

(Ungheria), in luglio, da 23,99 euro (solo andata) Cagliari- Francoforte (Hahn) (Germania), in luglio, da 23,99 euro (solo andata)

(Hahn) (Germania), in luglio, da 23,99 euro (solo andata) Cagliari- Vienna (Austria), in luglio, da 24,99 euro (solo andata)

(Austria), in luglio, da 24,99 euro (solo andata) Cagliari- Siviglia (Spagna), in agosto, da 25,32 euro (solo andata)

(Spagna), in agosto, da 25,32 euro (solo andata) Cagliari- Breslavia (Polonia), in luglio, da 25,99 euro (solo andata)

(Polonia), in luglio, da 25,99 euro (solo andata) Cagliari- Varsavia (Modlin, Polonia), in luglio, da 25,99 euro (solo andata)

(Modlin, Polonia), in luglio, da 25,99 euro (solo andata) Cagliari- Cracovia (Polonia), in luglio, da 26,99 euro (solo andata)

(Polonia), in luglio, da 26,99 euro (solo andata) Cagliari- Porto (Portogallo), in luglio, da 26,99 euro (solo andata)

(Portogallo), in luglio, da 26,99 euro (solo andata) Cagliari- Bruxelles (Charleroi, Belgio), in luglio, da 27,84 euro (solo andata)

(Charleroi, Belgio), in luglio, da 27,84 euro (solo andata) Cagliari- Madrid (Spagna), in settembre, da 27,99 euro (solo andata)

(Spagna), in settembre, da 27,99 euro (solo andata) Cagliari- Atene (Grecia), in settembre, da 36,79 euro (solo andata)

(Grecia), in settembre, da 36,79 euro (solo andata) Cagliari- Dublino (Irlanda), in luglio, da 37,99 euro (solo andata)

(Irlanda), in luglio, da 37,99 euro (solo andata) Cagliari- Edimburgo (Regno Unito), in settembre, da 39,79 euro (solo andata)

(Regno Unito), in settembre, da 39,79 euro (solo andata) Cagliari- Prague (Repubblica Ceca), in agosto, da 39,79 euro (solo andata)

(Repubblica Ceca), in agosto, da 39,79 euro (solo andata) Cagliari- Barcellona El Prat (Spagna) in ottobre, da 52,43 euro (solo andata)

(Spagna) in ottobre, da 52,43 euro (solo andata) Cagliari- Amburgo (Germania) in agosto, da 52,80 euro (solo andata)

(Germania) in agosto, da 52,80 euro (solo andata) Cagliari-Malta, in agosto, da 53,80 euro (solo andata)

