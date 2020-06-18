Dog Beach Bari Sardo, si parte dal 1° luglio 2020: anche quest’anno l’Ogliastra avrà due delle sue dog beach più apprezzate, le spiagge aperte ai cani di “Planargia” e “Il Fico” a Bari Sardo.

Per i turisti e chi non fosse pratico della zona, Bari Sardo si trova a circa 18 minuti di macchina da Tortolì, a un’ora e 20 minuti da Villasimius e a un’ora e 50 da Cagliari.

Particolarmente interessante è la bau beach de “Il Fico”, la spiaggia è infatti la medesima della Torre di Barì, premiata anche con la Bandiera Blu della Fee, che poco più a nord cambia nome (Guarda adesso la webcam in diretta dalla Torre di Barì).

Anche la spiaggia di Planargia è sullo stesso litorale della della Torre di Barì, ma stavolta molto più a sud, in prossimità della foce del rio Foxi Bau Eni, alla seconda entrata, non lontana dal “Ciringhito” e dai camping “La Pineta” e “L’ultima spiaggia“.

Le spiagge per cani di Bari Sardo non sono dotate di servizi, quindi dovete portare voi acqua, ciotole, ombrelloni e quant’altro.

Regolamento spiaggia per cani di Bari Sardo:

Così prevede l’ordinanza n° 26 del 12 giugno 2020 del sindaco di Bari Sardo:

l’utilizzo di tale area è consentito dall’alba al tramonto nel periodo dal 1° luglio al 31 ottobre 2020 ;

; possono accedere alla spiaggia esclusivamente i cani regolarmente iscritti all’anagrafe canina ;

; qualunque deiezione degli animali stessi deve immediatamente essere rimossa a cura del proprietario/detentore , che dovrà essere munito di paletta/raccoglitore e riposta negli appositi contenitori;

, che dovrà essere munito di paletta/raccoglitore e riposta negli appositi contenitori; i proprietari/detentori dei cani sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli animali e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall’animale stesso;

e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall’animale stesso; i proprietari/detentori devono essere maggiorenni ed in possesso di un valido documento di identità, che dovrà essere esibito in fase di controllo da parte degli organi preposti alla vigilanza, in mancanza del quale saranno sanzionati ed immediatamente allontanati dall’area;

ed in possesso di un valido documento di identità, che dovrà essere esibito in fase di controllo da parte degli organi preposti alla vigilanza, in mancanza del quale saranno sanzionati ed immediatamente allontanati dall’area; i proprietari/detentori debbono essere muniti di apposita museruola rigida o morbida da applicare ai cani in caso di necessità o di rischio per l’incolumità di persone o animali, o su richiesta delle Autorità competenti, nonché di apposito guinzaglio , con cui mantenere i cani, di lunghezza non superiore a mt. 1,50;

o di rischio per l’incolumità di persone o animali, o su richiesta delle Autorità competenti, nonché di , con cui mantenere i cani, di lunghezza non superiore a mt. 1,50; gli animali possono fare il bagno in mare nello specchio acqueo antistante la zona sopraindicata sotto il controllo e la responsabilità del proprietario/detentore;

nello specchio acqueo antistante la zona sopraindicata sotto il controllo e la responsabilità del proprietario/detentore; è vietata la sosta dei cani al di fuori delle aree autorizzate ;

; gli animali devono essere esenti da infezioni di pulci, zecche o altri parassiti ;

; possono accedere alla spiaggia esclusivamente i cani con regolare documentazione sanitaria, attestante della profilassi vaccinale contro le principali malattie infettive quali rabbia, cimurro, parvovirosi, epatite infettiva e leptospirosi;

contro le principali malattie infettive quali rabbia, cimurro, parvovirosi, epatite infettiva e leptospirosi; l’accompagnatore deve essere provvisto della scheda di vaccinazione che dovrà essere esibita in fase di controllo da parte degli organi preposti alla vigilanza, in mancanza del quale sarà sanzionato e immediatamente allontanato dall’area;

che dovrà essere esibita in fase di controllo da parte degli organi preposti alla vigilanza, in mancanza del quale sarà sanzionato e immediatamente allontanato dall’area; essendo tale area non dotata di ombreggio, acqua e servizio di salvataggio , sarà cura del proprietario/detentore, garantire il benessere dell’animale, creare zone d’ombra e provvedere alla fornitura di acqua per l’abbeverata e la docciatura senza far uso di detergenti ;

, sarà cura del proprietario/detentore, garantire il benessere dell’animale, creare zone d’ombra e provvedere alla fornitura di acqua per l’abbeverata e la ; sarà cura dei proprietari/detentori affinché i loro cani non arrechino disturbo al vicinato , vigilando su eventuali manifestazioni di aggressività verso gli altri soggetti contemporaneamente presenti;

, vigilando su eventuali manifestazioni di aggressività verso gli altri soggetti contemporaneamente presenti; l’accesso è comunque proibito ad animali con sindrome aggressiva e femminile durante il periodo estrale ;

e ; il Comune di Bari Sardo provvederà ad effettuare periodici interventi di pulizia e di risanamento dell’arenile.

Case vacanza, resort, hotel e B&B a Bari Sardo:

Se volete dormire nei pressi della spiaggia della Torre di Barì, punto nevralgico di questo lembo di litorale ogliastrino, allora vi consigliamo l'Hotel La Torre che come da nome si trova a poche decine di metri dalla torre. Splendido anche il panorama dalla struttura del Domus De Janas Sul Mare e molto bella anche l'Hotel Galanias, un 4 stelle appena più indietro rispetto all'arenile. Ma tutto il territorio offre numerose sistemazioni tra B&B, camping e hotel.

