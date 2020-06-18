Villasimius, ecco le regole in spiaggia ai tempi del Covid: ci state chiedendo spesso attraverso messaggi privati sui social e email su questo sito, se in Sardegna si potrà fare una normale vacanza al mare come tutti gli altri anni, se le spiagge sono aperte e quali sono le disposizioni di sicurezza sugli arenili per contrastare la diffusione del Covid-19.

Bene diciamo subito che le spiagge sono aperte, talvolta a numero chiuso, ma nella stragrande maggioranza dei casi il distanziamento richiesto tra gli ombrelloni è lasciato al buonsenso delle persone. La mascherina è richiesta negli accessi alle spiagge e durante l’utilizzo delle aree di pubblico servizio come ad esempio quando ci si reca ai chioschi.

A tal proposito vi consigliamo di leggere le linee guida delle regioni italiane (riprese anche come allegato 2 dell’ordinanza n° 27 del 2 giugno 2020 del Presidente della Regione Sardegna), che verranno applicate in tutta Italia. Quando possibile però riportiamo anche quanto previsto dalle ordinanze dei Comuni costieri più famosi della Sardegna. Dopo aver visto il progetto “Sistema Spiagge 2020” di San Teodoro e le regole da rispettare in spiaggia a Olbia, vediamo oggi cosa è previsto a Villasimius, la perla del sud est sardo.

A Villasimius ci sono solo 3 spiagge a numero chiuso (e a pagamento), la motivazione è da ricercarsi sia nelle disposizioni anti coronavirus sia, nella necessità di tutela ambientale di arenili che ricadono in aree protette. Le spiagge a numero chiuso sono: Punta Molentis, Riu Trottu e Porto Sa Ruxi.

Norme sicurezza sulle spiagge di Villasimius:

deve essere mantenuta la superficie di almeno 10 metri quadri per ogni ombrellone o altri sistemi di ombreggio, indipendentemente dalla modalità di posizionamento sulla spiaggia per file orizzontali o a rombo;

o altri sistemi di ombreggio, indipendentemente dalla modalità di posizionamento sulla spiaggia per file orizzontali o a rombo; le attrezzature di spiaggia – come lettini, sedie a sdraio e simili – quando non posizionate nel posto ombrellone o di ombreggio, devono essere distanziate di almeno un metro e mezzo ;

e simili – quando non posizionate nel posto ombrellone o di ombreggio, devono essere ; è vietata la pratica in spiaggia e in acqua di attività ludico-sportive di gruppo che possano dar luogo ad assembramenti;

la pratica in spiaggia e in acqua di che possano dar luogo ad assembramenti; divieto assoluto di assembramento in acqua e sull’intera area dei litorali, incluse la battigia e le zone d’ombra;

in acqua e sull’intera area dei litorali, incluse la battigia e le zone d’ombra; gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (ad esempio racchettoni) o in acqua (come ad esempio nuoto, surf, windsurf e kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale.

L’ordinanza è in vigore ufficialmente dal 12 giugno 2020.

Attivata anche la ZTL:

Dal 13 giugno al 31 ottobre 2020 è stata anche istituita, come ogni anno, la ZTL (Zona a traffico limitato), una grande area pedonale serale nel centro del paese.

La chiusura al traffico veicolare è prevista ogni giorno, sia festivo che feriale, dalle ore 18,00 alle 01,00.

Possono entrare solo velocipiedi, veicoli a braccia, veicoli a privati al servizio delle persone invalide e i veicoli di polizia, vigil idel fuoco ed enti pubblici.

