Euronics, Black Friday d’Estate parte oggi, ecco volantino e punti vendita in Sardegna!
Euronics, Black Friday d’Estate parte oggi, ecco il volantino: dopo due mesi e passa di lock down l’ Italia ha voglia di ripartire, lo pensa anche Euronics che per questo motivo lancia a partire da oggi il “Black Friday d’Estate” con l’evidente moto “L’Italia riparte dagli sconti“.
Sconti oltre il 40%:
Il titolo della promozione strizza l’occhio al ben noto appuntamento autunnale nordamericano, divenuto ormai un appuntamento fisso anche per gli italiani e i loro acquisti
La grand offerta, come detto, parte oggi 18 giugno 2020 per terminare mercoledì 1° luglio 2020, con sconti di oltre il 40% su tantissimi prodotti di tutte le categorie merceologiche.
Dagli elettrodomestici ai monopattini, dalle bici elettriche agli smartphone, dalla playstation alle smart TV fino a 82 pollici, dai rasoi elettrici ai condizionatori d’aria, ci sono offerte per tutti i gusti, con tagli prezzo veramente iinteressanti.
E’ possibile insomma trovare tante interessanti opzioni anche per le nostre vacanze estive, legate all’elettronica di consumo, alla telefonia e alla casa.
Volantino Euronics e mappa punti vendita in Sardegna:
Buoni acquisti a tutto, questo è il volantino di Euronics dedicato al Black Friday d’Estate (questi sono i punti vendita Euronics in Sardegna), noi vi consigliamo, prima di acquistare, di fare un confronto anche con le offerte online di Amazon e ePrice.