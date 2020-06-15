Bus per le spiagge di San Teodoro riparte oggi, obbligatoria la prenotazione: già da diversi anni per raggiungere le spiagge di San Teodoro dal centro cittadino c’è un modo più facile ed ecologico della propria auto.

San Teodoro Beach Bus, il bus che ci porta in Paradiso:

Zero stress per il traffico e la ricerca del parcheggio, sapendo che si sta anche aiutando l’ambiente, che include le splendide spiagge servite da questo servizio pubblico, autentiche perle del calibro di La Cinta, Lu Impostu, Cala Brandinchi, Cala Suaraccia e Salina Bamba.

Prenotazione obbligatoria:

La novità di quest’anno che è bisognerà portare la mascherina a bordo, che i posti sono contingentati (non sedetevi dove c’è il segnale di divieto) e che fino al 1° luglio 2020 è obbligatorio prenotarsi al numero (+39) 3494453924, il servizio funziona anche via WhatsApp.

Queste invece le norme anti-Covid sulle spiagge di San Teodoro, se tutti diamo una mano passeremo una vacanza molto più bella e rilassante!

Da notare come tariffe e fermate siano rimaste quelle dello scorso anno, malgrado le stringenti normative anti-Covid obblighino a viaggiare più leggeri, riempendo il bus con meno passeggeri.

Fermate e prezzi dei biglietti:

Trovate qui fermate, orari e tariffe del San Teodoro Beach Bus 2020.