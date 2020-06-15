Via alle rotte internazionali da e per la Sardegna, con UE e UK dal 25 giugno, con tutti i paesi extra UE dal 1 luglio 2020: nuova ordinanza del Presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, la n° 29 del 14 giugno 2020, che prolunga in larga parte le misure straordinarie già prese per il contrasto e la prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna e introduce alcune novità per quanto riguarda il turismo e i viaggi internazionali.

Confermata infatti la data del 25 giugno 2020 per l’apertura della Sardegna a tutte le rotte aeree da e per gli stati dell’Unione Europea, dell’area Shengen e il Regno Unito, mentre dal 1° luglio 2020 il via libera si estende anche agli altri paesi extra UE, vediamo cosa dicono di preciso le norme:

Date riapertura rotte internazionali da e per la Sardegna:

In armonia con le previsioni del DPCM 11 giugno 2020 e con l’esigenza di una riapertura modulare e progressiva del traffico passeggeri da e per la Sardegna, al fine del controllo preventivo di una potenziale nuova diffusione epidemiologica del SARS-CoV-2, fermi i collegamenti già autorizzati con decreto interministeriale n. 231/2020, è disposto il riavvio dei collegamenti aerei e marittimi internazionali da e per la Sardegna, operativi in tutti i porti e aeroporti regionali, secondo il seguente calendario:

con decorrenza dal 25 giugno 2020 i collegamenti con le seguenti destinazioni: Stati membri dell’Unione Europea; Stati parte dell’accordo di Schengen; Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; Andorra e Principato di Monaco; Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano;

i collegamenti con le seguenti destinazioni: fino al 30 giugno 2020 , restano vietati gli spostamenti da e per Stati e territori diversi da quelli di cui alla lettera a), salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

, restano vietati gli spostamenti da e per Stati e territori diversi da quelli di cui alla lettera a), salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; a decorrere dal 1° luglio 2020 i collegamenti con tutti i territori diversi da quelli indicati al primo punto di questo elenco.

L’ordinanza ha valore fino al 14 luglio 2020.