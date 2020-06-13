Museo Archeologico di Cagliari riapre il 16 giugno, ingressi contingentati, meglio prenotare: proprio così, dopo oltre 3 mesi di chiusura a causa del lock down, il Museo archeologico nazionale di Cagliari ha appena annunciato sui suoi canali ufficiali la riapertura dell’importante centro culturale per martedì 16 giugno 2020.

Se vi siete goduti la vista virtuale del museo archeologico più importante della Sardegna ora potrete replicare dal vivo. Gli ingressi saranno però contingentati, perciò si consiglia di prenotare prima la visita per non fare viaggi a vuoto.

Ingresso Gratuito fino al 30 giugno 2020:

Possiamo anche confermare l’ingresso gratuito al Museo dal 16 al 30 giugno 2020.

Misure di sicurezza:

Durante la visita sarà necessario indossare la mascherina e rispettare le distanze di sicurezza. Queste non sono però le uniche misure di sicurezza previste per evitare il diffondersi del contagio da Covid-19.

Ecco tutte le regole:

L’ingresso al Museo sarà consentito solo con l’uso della mascherina e dopo l’utilizzo del gel disinfettante disponibile nella biglietteria;

All’interno del Museo dovrà essere rispettata una distanza di sicurezza tra le persone di 1,5 metri e si potrà accedere alla biglietteria uno per volta;

e si potrà accedere alla biglietteria uno per volta; Si dovranno seguire le disposizioni del personale riguardo alla regolamentazione degli ingressi al fine di evitare inutili assembramenti;

Gli ingressi saranno consentiti a 2 persone per volta ogni 10 minuti ; sono ammessi gruppi di massimo 5 persone, estendibile a 7/8 nel caso di appartenenti allo stesso nucleo familiare;

; sono ammessi gruppi di massimo 5 persone, estendibile a 7/8 nel caso di appartenenti allo stesso nucleo familiare; Il limite massimo di persone per sala è di 10 ;

; Sarà necessario l’utilizzo del gel disinfettante prima e dopo l’utilizzo delle risorse multimediali e degli altri ausili alla visita presenti all’interno del museo;

prima e dopo l’utilizzo delle risorse multimediali e degli altri ausili alla visita presenti all’interno del museo; L’ascensore potrà essere utilizzato da una persona per volta , con l’utilizzo della mascherina e del gel disinfettante che troverete all’interno. I disabili ed i bambini potranno essere accompagnati da un’altra persona;

, con l’utilizzo della mascherina e del gel disinfettante che troverete all’interno. I disabili ed i bambini potranno essere accompagnati da un’altra persona; L’uso dei servizi igienici è consentito ad una persona per volta. Prima di accedervi dovrete attendere l’uscita dell’utilizzatore precedente. I disabili ed i bambini potranno essere accompagnati da un’altra persona.

è consentito ad una persona per volta. Prima di accedervi dovrete attendere l’uscita dell’utilizzatore precedente. I disabili ed i bambini potranno essere accompagnati da un’altra persona. L’utilizzo dei distributori automatici di bevande e altri alimenti sarà consentito a due persone per volta, per un tempo massimo di 5 minuti, previa disinfezione delle mani con gel igienizzante. Per soste prolungate si potrà consumare quanto acquistato all’esterno del museo;

Giorni e orari di apertura:

Il Museo archeologico nazionale di Cagliari resterà aperto dal martedì alla domenica, con orario continuato dalle ore 9,00 alle 20,00 (tenete però presente che la biglietteria chiude alle 19,15). Ricordatevi che in questa fase senza prenotazione non può essere garantito l’ingresso.

Prenota la tua visita:

Per prenotazioni e informazioni scrivere all’indirizzo:

Museo archeologico di Cagliari sulla mappa della città:

Il museo archeologico si trova all’interno della così detta Cittadella dei musei, l’ex-Regio Arsenale che si trova nel quartiere Castello, tra le porte medievali di Santa Cristina e quella di San Pacrazio.