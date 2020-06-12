Vino sfuso di Alghero tra i 10 migliori in Italia, premiata la cantina Santa Maria La Palma!

Il vino sfuso della Cantina Santa Maria La Palma di Alghero tra i 10 migliori in Italia: guardate le foto di questo articolo e capirete molto, l’arenile che si vede di fronte ai vigneti è infatti quella del Lazzaretto, una delle spiagge più amate di Alghero. Non stupisce quindi che le uve che nascono in questo territorio e respirano quest’aria di mare, diano vita a dei vini così apprezzati dal pubblico.

E infatti i vini della Cantina Santa Maria La Palma di Alghero sono pluripremiati, l’ultimo riconoscimento in ordine di tempo arriva da Repubblica.it, che ne ha inserito il vino sfuso tra i migliori 10 d’Italia.

L’inserto “Rep” di Repubblica.it, racconta infatti la crescita del fenomeno del vino sfuso, sia in termini di vendite che di qualità. Il così detto “Bag in Box” rappresenta infatti un nuovo e importante trend dei consumi di questo periodo, perché alla fine dei conti rappresenta l’evoluzione del tradizionale atto romantico dell’acquisto direttamente dal produttore.

Cosa è la Bag in Box?

Il vino sfuso oggi viene proposto con la “Bag in Box“, ovvero una sacca contenuta in una scatola, con un apposito dosatore a rubinetto: un formato pratico e igienico che garantisce una buona conservazione del vino e un ottimo prezzo, con un considerevole vantaggio economico.

Quanto alla Cantina Santa Maria La Palma di Alghero, l’azienda gestisce circa 700 ettari di vigneti con diverse colture, in particolare

Vermentino di Sardegna, Cannonau, Monica e Cagnulari, producendo

oltre 60 etichette, dai vini più accessibili a quelli più prestigiosi, che si trovano anche online:

I premi ricevuti sono l’orgoglio dei 300 soci viticoltori che compongono la cantina.

Articoli precedenti sulla celebre cantina algherese: